Duo sticht heraus Auch in diesem Jahr haben sich mit Benjamin Redzepagic und Josefine Fruchtmann zwei Athleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl für den Talentkader der Leichtathletik Baden-Württemberg qualifiziert. Nach einem zweistufigen Auswahlverfahren konnte sich das Duo durchsetzen. Für das badische Talentsportfest in Mannheim hatten vier Kreis-Athleten die Qualifikationsnorm erreicht: Alexandra Jung (LG Hardt) und Fruchtmann (SR Yburg Steinbach) durch ihre Wurfleistungen, Alexander Senski (Rastatter TV) aufgrund seiner Zeit über 800 Meter und Redzepagic (SR Yburg Steinbach) wegen seiner Sprint- und Weitsprung Ergebnisse. Den direkten Sprung zur zweiten Sichtung schaffte in Mannheim Redzepagic. Er kam unter die Top Ten bei dieser als Mehrkampf ausgetragenen Qualifikation und war laut Mitteilung dabei schnellster Hürdensprinter aller 80 Teilnehmer. Ebenfalls in die nächste Runde schafften es Fruchtmann, als derzeit beste Speer- und Diskuswerferin ihres Jahrgangs in Baden, und Alexander Senski wegen seiner starken 800 Meter Zeit. Leider musste er dort wegen Krankheit passen. So waren es die beiden Steinbacher, die in Albstadt-Tailfingen sich in einem dreitägigen standardisierten Testverfahren mit über 120 Mädchen und Jungs messen konnten. Unter den Augen von Landes- und Bundestrainern der verschiedenen Disziplinbereiche wurden Schnelligkeit, Sprung- und Wurfvermögen, aber auch Reaktivkraft, Koordination und Beweglichkeit getestet. Am Ende hatten es die beiden Steinbacher tatsächlich geschafft: Redzepagic überzeugter mit der zweitschnellsten Sprintzeit und kommt in den Sprint/Sprungkader. Fruchtmann war beste Werferin mit dem Speer und findet sich folgerichtig im Wurfkader wieder. Beide werden im kommenden Jahr zu drei mehrtägigen Lehrgängen eingeladen - einer davon in der Südbadischen Sportschule in Steinbach. In den Regionalkader wurden Alexandra Jung und Alexander Senski berufen. Sie haben die Chance am Landesleistungsstützpunkt Steinbach und in Karlsruhe bei Landesnachwuchstrainern der Leichtathletik BW zu trainieren. (red)

