Deftige Niederlage

Ziemlich heftig auf dem Boden der Realitäten sind die Volleyballer des TV Kappelrodeck gelandet. Nachdem in derzuletzt vier Spiele in Folge gewonnen worden waren, setzte es nun beim Tabellenzweiten BEG United in Emmendingen eine deftige 0:3 (14:25, 16:25, 17:25)-Niederlage. Die Achertäler hatten dabei offensichtlich fast noch mehr mit der verwirrend hohen Anzahl von unterschiedlichsten Linien in der Emmendinger Karl-Faller-Halle zu kämpfen, als mit der Qualität des gegnerischen Spiels. Hinzu kam, dass den Gastgebern in jedem Satz Aufschlagserien gelangen. Nach nur 61 Minuten war der Spuk jedenfalls beendet.

Deutlich länger dauerte das Spiel des TV Bühl II, dem es in der Großsporthalle aber trotzdem verwehrt blieb, einen Sieg zu feiern. Gegen Liga-Schlusslicht FT Freiburg III kamen die Jung-Bisons trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:3 (25:19, 18:25, 25:18, 25:23, 14:16) hinaus. Trainer Alejandro Kolevich haderte etwas mit der fehlenden Abgeklärtheit. Gerade in den entscheidenden Phasen im vierten und fünften Satz fehlte die Konstanz, außerdem fehlten dem jungen Team verletzungsbedingt die Alternativen auf der Bank.

Denkbar knapp verloren haben auch die Ötigheimer Volleyballer, die bei der 1:3 (25:17, 24:26, 26:28, 23:25)-Niederlage gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr in der Ettlinger Albgauhalle wieder einmal das Glück nicht auf ihrer Seite hatten. Für den weiterhin angeschlagenen Zuspieler Fabian Nitschke, der nur zwei Mal kurz eingewechselt wurde, übernahm erneut Hauptangreifer Fabio Weingärtner die Rolle des Ballverteilers. Weingärtner machte seine Sache auf ungewohnter Position zwar wieder ordentlich, fehlte den Telldörflern am Netz aber als Vollstrecker.

Großen Grund zur Freude hatten die Ötigheimer Frauen, die sich in der Landesliga mit einem sehr souveränen 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)-Erfolg in Bruchsal in der vorderen Tabellenhälfte festbissen. Mit dem Abstieg dürfte Ötigheim schon jetzt, am Ende der Vorrunde, nichts mehr zu tun haben.

In der Männer-Landesliga machte Bühl III mit Abstiegskandidat Hochstetten-Liedolsheim kurzen Prozess und gewann ganz locker mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

Den ersten Punktverlust musste das Baden-Badener Mixed-Team in der Verbandsliga hinnehmen, der Drittplatzierte der deutschen Mixed-Meisterschaften kam gegen Ettlingen nur zu einem unnötig mühsamen 3:2 (25:10, 17:25, 25:21, 18:25, 15:8)-Erfolg. Zuvor wurde der SSC Karlsruhe glatt mit 3:0 (25:15, 25:15, 25:23) bezwingen. (win)