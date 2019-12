Ein Rekordteilnehmerfeld

Zum letzten Wettkampf des Jahres trafen sich die Vereine aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zum zweiten Hallen-Kinderleichtathletik-Cup in Steinbach. 40 Mannschaften mit rund 370 Kindern waren am Start. "Die sehr gute Beteiligung zeigt, dass die Kinderleichtathletik bei einem Großteil der Vereine angekommen ist und so ein Hallenwettkampf zum Saisonende gut in die Planung des Wintertrainings hinein passt", zeigten sich die Verantwortlichen des Kreisvorstandes sehr zufrieden. "Mit rund 370 Kindern in 40 Mannschaften haben wir ein Rekordergebnis erzielt", freute sich Michael Schlicksupp vom ausrichtenden SR Yburg Steinbach. "Damit haben wir sicherlich den teilnehmerstärksten Kinderleichtathletik-Wettkampf in ganz Baden gehabt."

Die größte Mannschaftszahl gab es in der Altersklasse U 8 mit 15 Teams. Auch die Klasse U 10 war mit 14 Mannschaften sehr gut besetzt. In U 12 traten elf Teams an. Der Hallen-Cup war gleichzeitig die Qualifikation für das im nächsten April in Freiburg stattfindende Baden-Finale. "Die besten zwei Mannschaften je Altersklasse sind definitiv qualifiziert", so Ilka Lanz, die KiLA-Beauftrage des Kreises.

In diesem Jahr gab es in allen drei Klassen souveräne Siegermannschaften. Den Auftakt in der Steinbacher Schulsporthalle machten die Kinder der SG Kuppenheim. Mit nur sieben Wertungspunkten gewannen sie die U 8 klar vor Yburg Steinbach (14) und dem TV Gernsbach (20). Die Kuppenheimer setzten sich im 20 Meter-Sprint, im Hindernissprint und im Medizinballstoßen durch. Im Hoch-Weit-Sprung und bei den Einbeinsprüngen wurden sie Zweiter. Hier siegte jeweils Steinbach.

Auch der TV Haueneberstein bei U 10 feierte mit acht Wertungspunkten einen sicheren Sieg vor dem SCL-Heel Baden-Baden (12) und Gernsbach (14). Haueneberstein lag im Hoch-Weit-Sprung, im Mehrfachsprung und im Medizinballstoßen vorne. Im Hürdensprint wurden sie Zweiter, im Flachsprint Dritter. Den gewann Gernsbach, während der SCL-Heel über die Hürden am stärksten besetzt war.

Bei den Jungs und Mädchen U 12 blieb der Sieg beim Gastgeber SR Yburg Steinbach mit neun Wertungspunkten. Zweiter wurde der TV Bühlertal (12) vor Haueneberstein (14). Auch die Yburg-Kinder sammelten im Flachsprint, Hürdensprint und Medizinballstoßen drei Siege. Im Fünfsprung wurden sie Zweiter, im Hoch-Weit-Sprung Vierter. Der Sieg im Fünfsprung ging nach Bühlertal, beim Hoch-Weit-Sprung lagen Bühlertal, Haueneberstein und der SCL-Heel gemeinsam auf Rang eins.

Mannschaftsergebnisse:

U 12: 1. SR Yburg Steinbach 9 Punkte, 2. TV Bühlertal 12, 3. TV Haueneberstein 14, 4. SCL-Heel Baden-Baden 15, 5. SG Kuppenheim 25, 6. TV Gernsbach 28, 7. SR Yburg II 37, 8. TV Bühlertal II 43, 9. LG Hardt Bietigheim 44 , 10. LAG Obere Murg 45 , 11. Rastatter TV 55.

U 10: 1. TV Haueneberstein 8 Punkte, 2. SCL-Heel Baden-Baden 12, 3. TV Gernsbach 14, 4. SR Yburg Steinbach 16, 5. TV Iffezheim 27, 6. SG Kuppenheim 34, 7. SR Yburg II 39, 8. TG Ötigheim 40, 9. TV Gernsbach II 41, 10. LG Hardt Bietigheim 49, 11. TV Bühlertal 51, 12. LG Hardt Durmersheim 54, 13. LAG Obere Murg 66 , 14. LG Hardt Bietigheim II 68.

U 8: 1. SG Kuppenheim 7 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach14, 3. TV Gernsbach 20, 4. SCL-Heel Baden-Baden "Team rot" 22, 5. TV Haueneberstein und TV Iffezheim je 24, 7. SR Yburg II 32, 8. TS Ottersdorf 36, 9. LG Hardt Bietigheim 45, 10. SR Yburg III 53, 11. LG Hardt Bietigheim II 60, 12. TV Gernsbach II und TV Bühlertal je 61, 14. TV Haueneberstein II 66, 15. SCL-Heel Baden-Baden "blau" 69. (rawo)