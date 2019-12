Nur ein Unfall

Andererseits war es eben auch nur ein Spiel, das da vollkommen daneben ging, während beim Gegner, wie Schwartz nicht vergisst anzumerken, so ziemlich alles geklappt hat und mehr oder weniger jeder Torschuss ein Treffer war. Ein Einzelfall quasi, ein Ausrutscher - und "sowas kann immer mal passieren", findet Schwartz.





Viel mehr will der KSC-Coach zur höchsten Saisonniederlage der Badener gar nicht mehr sagen. Nur das noch: "Wir haben viel über die Partie gesprochen und sie aufgearbeitet. Die Spieler waren dabei sehr selbstkritisch." Und überhaupt und mal grundsätzlich: "Die Hinrunde war mit 20 Punkten für einen Aufsteiger immer noch ordentlich."





Da kann man einerseits nicht wirklich widersprechen. Andererseits hätten dem KSC drei Punkte mehr auf dem Konto auch nicht schlecht getan, schon um das kleine Polster zwischen sich und den Abstiegsplätzen etwas anwachsen zu lassen. Derzeit sind es vier Punkte auf den Rang-16. Nürnberg. Auch die sind für einen Aufsteiger ganz passabel, können aber schnell auch im Eimer sein.





Der morgigen Partie (18.30 Uhr) gibt das, fasst man all diese Dinge zusammen, fast schon von alleine eine besondere Bedeutung. Zum einen ist es der SV Wehen Wiesbaden, der da zum Rückrundenauftakt im Wildpark gastiert, also ein Mitaufsteiger und wohl auch Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Zum anderen gilt es just gegen die Hessen zu beweisen, dass das Fürth-Spiel tatsächlich nur ein hässlicher Unfall war. Sollte das gelingen, wäre fast schon wieder alles in Butter. Sollte es schiefgehen, dürfte der Baum im Wildpark noch kurz vor Weihnachten ganz schön zu brennen beginnen. Im Falle einer weiteren Heimpleite wären es nur noch drei Punkte Abstand zum aktuellen Tabellenvorletzten.





Vorsicht ist also geboten am morgigen Abend. Aber, so das Credo des Trainers: Vorsicht ist für den KSC in dieser 2. Liga immer und vor jeder Mannschaft geboten, ganz egal, ob sie aus Bielefeld oder Wiesbaden kommt. Da spielt es für Schwartz dann zumindest vordergründig auch keine Rolle, dass in Manuel Schäffler der Torjäger vom Dienst der Hessen gelbgesperrt ausfällt, obwohl der satte zwölf der bislang nur 20 Tore der Gäste in dieser Saison erzielt hat. "Das ist nicht so gut für Wiesbaden", stellt Schwartz einerseits zwar fest. Gleichsam sagt er andererseits: "Wir müssen 100 Prozent bringen, egal ob Schäffler spielt oder nicht."





Was passiert, wenn es deutlich weniger sind, war zuletzt gegen Fürth zu sehen. Vor allem Defizite in der Laufbereitschaft - die KSC-Kicker waren über 90 Minuten in Summe sieben Kilometer weniger gerannt als ihre fränkischen Gäste - und bei der Zweikampfquote hat Schwartz schließlich als "Fingerzeig" ausgemacht - und zwar dafür, wie es zum weitgehenden Absturz des KSC-Systems hatte kommen können. Gegen Wiesbaden soll sich das morgen Abend auf keinen Fall wiederholen. Besser gesagt: Es darf sich nicht wiederholen.