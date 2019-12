Erst Teilziele, dann Ergebnis



In der Statistik der Handball-Floskeln steht folgender Satz relativ weit oben in der Rangliste: "Wir fahren dort hin, um zwei Punkte zu holen!" Keine Frage, natürlich will jeder Trainer und jeder Spieler am liebsten jede Partie gewinnen, alles andere wäre in der Tat höchst seltsam. Das gilt freilich auch für Arnold Manz seine SG Steinbach/Kappelwindeck. In diesem speziellen Fall allerdings, hat sich der sportliche Leiter der Rebland-SG den oben erwähnten Satz verkniffen, schließlich müssen er und sein Team morgen bei der Bundesliga-Reserve der TuS Metzingen ran. Die Zurückhaltung hat zwei Gründe: Zum einen sind die "TusSies" aus der Schnäppchen-Metropole eines der absoluten Topteams der Liga, was 18:4 Punkte und Tabellenrang zwei nach Abschluss der Hinrunde eindrucksvoll beweisen. Auf der anderen Seite hat die Rebland-SG nicht unbedingt das, was man einen Lauf nennt: Sechs der vergangenen sieben Spiele gingen teils deutlich verloren.

Unruhe kommt deshalb im Rebland aber nicht auf, weil die SG nicht ganz unerwartet in diese Lage gerutscht ist und zudem schon gezeigt hat, "dass wir konkurrenzfähig sind", so Manz. Zuletzt war das bei der Rangdritten SG Schozach-Bottwartal der Fall. Auch diese Partie ging zwar in den Schlussminuten klar verloren, aber vor allem in der Defensive und auf der Torhüterposition - namentlich Svenja Wunsch -, zeigte die SG "eine starke Leistung", so Manz.

Für die morgige Partie hat der SG-Macher daher erneut "zwei Teilziele definiert" und dabei die Offensive in den Fokus gerückt: Weil aus dem Rückraum derzeit zu wenig kommt, soll sein Team verstärkt Lücken in der TuS-Deckung suchen und dann "bedingungslos zum Tor ziehen". Obendrein soll die Effizienz im Abschluss nach bisher durchaus vorhandenen Ballgewinnen deutlich besser werden. Erst wenn das funktioniert, so Manz, "schauen wir auf das Ergebnis".

Beim Saisonauftakt Mitte September in Steinbach fiel das gegen Metzingen bei der 26:35-Niederlage ernüchternd aus. Vor allem Laetitia Quist, die vor der Runde aus dem Rebland zum TuS gewechselt war, hat ihre ehemaligen Teamkolleginnen um Spielführerin Nathalie Kern mit neun Treffern ziemlich geärgert. Im Trio mit Katarina Pandza und Rebecca Rott könnte das auch morgen im ersten Rückrundenspiel wieder passieren. "Aber", diese Floskel hat sich Manz berechtigterweise nicht verkniffen, "im Sport ist bekanntlich alles möglich.