Mit Vollspeed am Rande des Kontrollverlusts



Die roten Busse mit Bayern-Logo und fettem "Mia san mia"-Aufdruck - dem verbalisierten Selbstverständnis des fußballerischen Branchenführers - schälten sich mit gemächlichem Tempo durch den dichten Nebel auf der A 5. Sicher verstaut in Laderaum lagerten drei äußerst hart erkämpfte Punkte gegen den SC Freiburg. In weiser Voraussicht waren die Münchner mit zwei großzügig dimensionierten Gefährten in den Breisgau gereist, den Verantwortlichen muss klar gewesen sein, dass das schuftende Personal auf der nächtlichen Rückfahrt in die bayrische Metropole extra viel Platz benötigen würde, um die lädierten Beine hochlegen zu können.

"Ein bisschen müde" seien die Bayern, sagte deren Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 3:1-Sieg und mit Blick auf das nahende Ende der Hinrunde, die der FCB morgen gegen den VfL Wolfsburg beschließt. Das mag auch daran liegen, dass Trainer Hansi Flick langsam aber sicher personelle Optionen ausgehen. Beim Last-Minute-Sieg gegen die in Hälfte zwei wie elektrisiert wirkenden Freiburger saßen mit Sarpreet Singh (20), Lars-Lukas Mai (19) und Leon Dajaku (18) drei Nachwuchskräfte auf der Bank. 90 Minuten hatte auch Joshua Zirkzee von außen zugeschaut. Als Flick den mit 1,93 Metern wuchtigen Niederländer in der Nachspielzeit doch noch aufs Feld beorderte, war der 18-jährige mit den wippenden Krauselocken gleich da: Mit seinem ersten Ballkontakt spitzelte er das Spielgerät ins SC-Netz (90.+2) und leitete damit den streckenweise nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg ein, den Serge Gnabry wenig später endgültig sicherstellte. Besser kann ein Debüt kaum laufen.

"Er ist jetzt drei Wochen dabei, die Entwicklung finde ich bemerkenswert", lobte Flick. Dasselbe Prädikat hatte sich auch Alphonso Davies verdient. Der ebenfalls erst 20-jährige Linksverteidiger, der eigentlich als Offensivkraft verpflichtet worden war und aufgrund des Münchner Verletzungspechs kurzfristig umgeschult wurde, gilt rund um die Säbener Straße als Entdeckung der Hinrunde. Warum, das bewies er in Minute 16, als er auf der linken Außenbahn des Schwarzwald-Stadions einen aufsehenerregenden Sprint auf den Rasen brannte, in der Mitte Robert Lewandowski bediente, der die Flanke des Kanadiers zum 0:1 veredelte. Nach weiteren guten Chancen und aufgrund des mörderischen Gegenpressings hatte SCF-Trainer Christian Streich zunächst Angst, "dass sie uns aus dem Stadion knallen".

Dazu kam es aber nicht. Denn zur Wahrheit gehört freilich auch, dass die Bayern in der Defensive in fast keinem Spiel über die komplette Distanz sattelfest stehen. Das wurde in Freiburg bereits nach gut einer halben Stunde offenbar, als Davies mehrmals nur hinterlaufen konnte und SC-Kapitän Mike Frantz, der den verletzten Jonathan Schmid als Rechtsverteidiger ersetzen musste, erst Lucas Höler (31.), später Vincenzo Grifo (37.) bediente.

Gejubelt wurde auf Freiburger Seite aber erst nach dem Wechsel: Mit einem Volleyaufsetzer brachte Grifo das Stadion zum Beben - und die Bayern ins Wanken. Mit präzisen Spielverlagerungen schafften es die Breisgauer immer wieder hinter die Viererkette der Münchner, eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf Keeper Manuel Neuer zu. Zwischenzeitlich drohte den Bayern ein kompletter Kontrollverlust - ein auch unter Flick wiederkehrendes Muster.

"Volle Lotte" sei sein Team in Hälfte zwei draufgegangen", befand Grifo: "Sechs, sieben Chancen gegen Bayern musst du dir erstmal erarbeiten." Darauf war das Freiburger Lager zurecht Stolz: "Wir waren besser als der FCB", skandierte die Kurve. Dabei blieb allerdings die Effizienz auf der Strecke. "Das tut extrem weh", gab Christian Günter folglich zu Protokoll.

Während die Münchner dank Youngster Zirkzee und der Rückkehr des Bayern-Dusels erschöpft aber glücklich in ihre Busse stiegen, läuft man in Freiburg nach Pleiten gegen Hertha und den FCB Gefahr, die mit 25 Punkten eigentlich erfolgreiche Halbserie morgen auf Schalke mit einem weiteren Negativerlebnis abzuschließen. Coach Streich w ill das unter allen Umständen vermeiden: "Ich haben keinen Bock, in die Weihnachten zu gehen und in Schalke zu verlieren."