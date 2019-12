Für den Moment ganz passabel

Allzu weit möchte Oliver Kreuzer nicht voraus blicken. Der Sportdirektor des Karlsruher SC hat sich das in seinem mittlerweile doch schon ganz schön langen Fußballerleben so angewöhnt. Was-wäre-wenn-Spekulationen sind damit eher nicht sein Ding, entsprechend kann der 54-Jährige auch mit der Frage, was denn wohl los wäre im heimischen Wildpark, sollte der KSC seine nächsten beiden Spiele, also das letzte im alten Jahr heute gegen den SV Wehen Wiesbaden (18.30 Uhr) sowie das erste im neuen gegen Dynamo Dresden (29. Januar), nicht gewinnen oder gar verlieren, wenig anfangen.



"So denke ich nicht", sagt Kreuzer vielmehr mit einer leichten Schärfe in der Stimme, die irgendwie signalisiert: Weder so weit voraus, noch so, nun ja, negativ. Allein das nächste Spiel, so referiert der Sportdirektor, sei wirklich wichtig, Fußball nicht zuletzt eine Sache der Momentaufnahme - und im Moment stehe der KSC als Aufsteiger mit 20 Punkten nach abgeschlossener Vorrunde "ganz passabel" da. Soll heißen: "Wir haben nach wie vor alle Optionen, die Liga zu halten. Wir sind ja nicht abgeschlagen."

Dass dem passablen Moment ein deutlich weniger passabler gerade erst vorausgegangen ist, nämlich eine 1:5-Heimpleite gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Samstag, kann den ehemaligen Verteidiger in seiner prinzipiellen Argumentation nicht beirren. Ganz im Gegenteil. "Das war ein Spiel, kein Trend", stellt er fest.

Genau darum wird es heute Abend gegen Mitaufsteiger Wehen letzten Endes gehen: Aus dem einen missratenen Spiel, diesem einen richtig schlechten Moment, keinen Trend werden zu lassen. Dabei wird es nicht unmaßgeblich darauf ankommen, ob und wie die Karlsruher ihre Defensive stabilisiert bekommen. Denn so sehr dem Sportdirektor die 29 erzielten Treffer nach 17 Partien gefallen ("Wir haben für einen Aufsteiger extrem viele Tore geschossen"), so sehr sind ihm die 35 kassierten Kisten ein Dorn im Auge. "Im Schnitt 1,5 Gegentore pro Spiel - das ist richtig schlecht", gibt Kreuzer zu. Genau an diesem Punkt gelte es, "den Hebel" anzusetzen: "Wir müssen wieder konzentriert defensiv arbeiten, nicht nur die beiden Innenverteidiger, sondern die ganze Mannschaft. Wir dürfen die Dinge manchmal nicht einfach so laufen lassen."

Zwar habe ihm, dem Sportdirektor, prinzipiell sehr gut gefallen, wie schnell die Mannschaft die 2. Liga als Aufsteiger angenommen und gelernt habe, sich auch gegen individuell besser, nicht zuletzt weil finanziell komfortabler ausgestattete Teams zu behaupten. Andererseits wisse man aber auch, dass man sich bisweilen "naiv und blauäugig", manchmal sogar "dumm" angestellt habe. Als Beinbruch wertet Kreuzer freilich auch dies nicht. "Wir müssen lernen und uns weiterenwickeln", sagt er stattdessen.

Wobei er dem Team von Trainer Alois Schwartz einen fußballerischen Fortschritt jetzt schon attestiert. "Die Mannschaft hat gelernt, in verschiedenen Systemen zu spielen. Das ist positiv", stellt Kreuzer fest. Dass im letzten Spiel gegen Fürth bis auf Torjäger Philipp Hofmann kein Neuzugang in der Startelf stand, sondern allesamt Aufstiegsspieler, will er nicht als prinzipiell negatives Zeichen gewertet wissen - und schon gar nicht als eines einer verfehlten Einkaufspolitik.

"Dass Spieler in der Vorrunde weniger gespielt haben, heißt ja nicht, dass sie keine Rolle mehr bei uns spielen", sagt Kreuzer. Vielmehr erhöhten auch solche Profis, namentlich wären da unter anderem wohl Dirk Carlson (6 Spiele/272 Einsatzminuten), Marco Djuricin (5/55) oder Lukas Grozurek (10/521) zu nennen, die Qualität der Mannschaft, nicht zuletzt, weil Trainingsintensität und -level durch sie höher würden. "Es kann sich keiner seiner Position sicher sein", nennt Kreuzer einen weiteren Aspekt.

Mit welchem Kader der KSC im nächsten Jahr die dann noch verbleibenden 16 Ligaspiele angehen wird, kann der Sportdirektor aktuell indes noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Der Beschluss, ob für den gerade am Kreuzband operierten Kyoung-Rok Choi in der Winterpause nach Ersatz gefahndet wird, steht laut Kreuzer ebenso noch aus wie die Entscheidung, ob der ein oder andere Spieler den Verein eventuell verlassen wird. "Alles ist möglich", sagt Kreuzer. Man wird sehen, welche Momentaufnahmen sich daraus ergeben.