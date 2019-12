Ein Brocken zum Abschluss

Karlsruhe

Karlsruhe (red) - Nach dem verdienten 3:3, trotz 75 Minuten in Unterzahl, trifft Fußball-Zweitligist Karlsruher Sc am Samstag im Wildpark auf Absteiger Hannover 96. Die Badener haben freilich gute Erinnerungen an die Slomka-Elf: Im August gewann der KSC im DFB-Pokal 2:0 (Foto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden (moe) - Nach vier Spielen sind die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden nach wie vor ungeschlagen. Diesen durchaus gelungenen Saisonauftakt will das Team des neuen Trainers Sandro Catak nun vergolden - mit einem Sieg im Topspiel in Weiltstetten (Foto: toto).