Die Devise lautet: Ruhe bewahren

Böse Klatsche für die Rhinos Ravensburg (red) - Der Negativlauf des ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga hält weiter an: Am Sonntagabend kam die Truppe von Trainer Richard Drewniak beim Tabellenführer aus Ravensburg mit 0:9 unter die Räder, belegt aber noch einen Playoffplatz (Foto: Seiter).

ESC: Negativtrend stoppen Ravensburg (red) - Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim will am Sonntag in Ravensburg den Negativtrend stoppen. Zuletzt gingen die Kufencracks von Trainer Richard Drewniak dreimal in Folge als Verlierer vom Platz. Gegen den Lieblingsgegner soll ein Sieg her (Foto: F. Vetter).

Bittere Niederlage für Baden Rhinos Hügelsheim (ndm) - Eine bittere wie verdiente Heimniederlage mussten die Baden Rhinos hinnehmen. Mit 6:9 unterlag die Drewniak-Truppe den Stuttgart Rebels, die sich mit dem Sieg wieder im Rennen um die Playoff-Plätze in der Eishockey-Regionalliga angemeldet haben (Foto: fuv).