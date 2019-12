Schwitzen unter Portugals Sonne

Die beiden mittelbadischen Geher-Asse Carl Dohmann (SCL Heel Baden-Baden) und Nathaniel Seiler (TV Bühlertal) bereiten sich derzeit in einem ersten Trainingslager auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vor. Zurzeit trainiert das Duo mit zwei anderen Gehern unter der Wintersonne Portugals. Dort stehen laut Mitteilung viele Kilometer auf dem Trainingsplan. An manchen Tagen wird am Vormittag eine bis zu 35 Kilometer lange Einheit absolviert, abends stehen dann nochmals lockere zehn Kilometer an. Der Schwerpunkt liegt also eher im Ausdauerbereich.

Über die Weihnachtsfeiertage werden die beiden Spitzensportler wieder im Badischen ihre Kilometer fressen, bevor es dann im neuen Jahr nach Südafrika ins nächste Trainingslager gehen wird. Dort ist dann auch Bundestrainer Ron Weigel und der gesamte deutsche Gehertross mit dabei.

Dohmann hat durch seinen siebten Platz in Doha seine Nominierung für Tokio beziehungsweise Sapporo, wo die Geher-Wettbewerbe ausgetragen werden, so gut wie sicher. Er muss allerdings noch einen Leistungstest erbringen und sollte dann das Ticket für seine zweiten Olympischen Spiele sicher haben.

Anders sieht es bei Seiler aus. Da er in Doha nicht ins Ziel kam und somit auch keine Platzierung erreichte, muss er die Norm für Tokio noch erbringen. Dies wird bestimmt nicht einfach werden, da man einen 50-Kilometer-Wettkampf nicht vielfach im Jahr absolvie ren kann und es deshalb gilt, bei den zwei sich bietenden Möglichkeiten, die Norm zu erbringen, heißt es weiter.

Aber Seiler und auch sein Trainer Robert Ihly sind guter Dinge und werden versuchen die Zeit, die der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) fordert, zu knacken. (red)