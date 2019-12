Eltmann in finanziellen Schwierigkeiten

Emmendingen

Deftige Niederlage für Kappelrodeck Emmendingen (red) - Der Höhenflug des TV Kappelrodeck in der Volleyball-Oberliga ist nach vier Siegen in Serie gestoppt: Beim Zweiten BEG United Emmendingen verlor der TVK deutlich mit 0:3. Auch die Jung-Bisons mussten gegen Freiburg III eine Niederlage einstecken (Foto: toto).

Bühl

Bisons siegen gegen Düren Bühl (red) - Die Bisons Bühl haben sich etwas Luft im Abstiegskampf der Volleyball-Bundesliga verschafft. Die Zwetschgenstädter gewannen am Samstag in der Großsporthalle gegen Düren 3:2. Für die Bisons wussten vor allem Lukas Demar und Gregory Petty zu überzeugen (Foto: Seiter).

Bühl

Bisons Bühl empfangen Düren Bühl (red) - Um weiter in Kontakt mit den Playoff-Plätzen in der Bundesliga zu bleiben, sollten die Volleyball Bisons Bühl am Samstag in der Großsporthalle gegen den Siebten Düren nicht verlieren. Doch auch die Gäste stehen nach mäßigen Auftritten unter Zugzwang (Foto: toto).

Bühl

TV Kappelrodeck dreht Derby Bühl (win) - Die Oberliga-Volleyballer des TV Bühl II und des TV Kappelrodeck lieferten sich ein packendes Derby: Die Jung-Bisons führten nach Sätzen zunächst mit 2:0, doch die Gäste drehten die Partie und legten im fünften Durchgang sogar noch eine Schippe drauf (Foto: toto).