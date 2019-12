Unfröhliche Weihnachten

"Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und ein Scheiß- ergebnis erzielt", haderte hernach KSC-Trainer Alois Schwartz mit dem Verlauf der Partie. Genau einen Fehler hätten die Seinen gemacht - "und der wurde bestraft". Auch Wehens Trainer Rüdiger Rehm teilte diese Sicht aufs Geschehen. "Der KSC hat seine Überlegenheit nicht genutzt, wir den einen Fehler", gab er zu, verbunden mit dem Hinweis: "Das war ein dreckiger Sieg."

In die Partie, die zu diesem führte, hatte KSC-Coach Schwartz seine Startelf im Gegensatz zum 1:5-Debakel gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht nur personell, sondern auch taktisch verändert geschickt. Christoph Kobald und Toni Fink mussten für Lukas Fröde und Burak Camoglu weichen, aus dem zuletzt praktizierten 4-4-2 wurde gestern ein 4-1-4-1, obwohl der Trainer im Vorfeld eine Systemänderung noch ausgeschlossen hatte. Sein Wehener Pendant Rehm hatte seinem Team, in dem Torjäger Scheffler gelbgesperrt fehlte und auch Routinier Aigner (muskuläre Probleme) passen musste, eine etwas undefinierbar anmutende 3-3-3-1-Anordnung verpasst.

Für spielerische Glanzpunkte, das sei vorweggenommen, konnten beide Seiten gestern nicht sorgen. Die Hausherren waren zwar darum bemüht, die Initiative und somit die Spielhoheit zu übernehmen, taten sich damit gegen die zunächst hauptsächlich auf defensive Stabilität bedachten und auch körperlich robust zu Werke gehenden Hessen aber schwer. So blieb Vieles Stückwerk, nur selten schafften es die Offensivbemühungen der Badener bis ins letzte Drittel oder gar in des Gegners Strafraum - und wenn, war spätestens hier Endstation. Entweder wurden die Angriffe zu unpräzise vorgetragen - oder der Ball blieb irgendwo in der vielbeinigen Wehener Abwehr hängen.

Ein richtiger Abnutzungskampf entwickelte sich somit zusehends. Und je länger dieser andauerte, umso mehr verlagerte er sich Richtung Wehener Strafraum. Am Spiel nach vorne zeigte der Tabellen-17. ab der 30. Spielminute jedenfalls so gut wie kein Interesse mehr. Einfacher machte es das der Schwartz-Elf freilich nicht, schon weil die Räume noch enger wurden und ihnen noch mehr Beine im Weg standen - und es auch immer wieder an spielerischen Ideen fehlte, wie man das Bollwerk knacken könnte. So dauerte es bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ehe der KSC seine erste richtige Torchance verbuchen konnte. Marvin Wanitzek trat eine Ecke auf den behelmten Kopf von Damian Roßbach, Wehens Keeper Heinz Lindner freilich parierte prächtig.

So begann Durchgang zwei auf Karlsruher Seite nicht nur mit Lukas Grozurek anstelle von Burak Camoglu, sondern durchaus mit der Ahnung, dass, sollte es so weitergehen, von den Gastgebern vor allem zweierlei gefordert sein würde: Geduld und Unverzagtheit.

Indes: Es ging keineswegs so weiter. Wehen stand mit Wiederanpfiff etwas höher und spielte zunächst phasenweise, im weiteren Verlauf immer mehr auch nach vorne. Was zunächst noch weitgehend harmlos daherkam, wurde zusehends gefährlicher - zumal bei einer verunsicherten Defensive, wie sie die Karlsruher mittlerweile haben. Auch gestern blieb diese nicht ohne Gegentor: Nach 70 Spielminuten war es diesmal passiert. Daniel-Kofi Kyereh zog von links nach innen, legte auf Gökhan Gül ab, dessen keineswegs unhaltbaren Schuss KSC-Keeper Benjamin Uphoff nicht festhalten konnte. Den Rest, also das 1:0 für Wehen, besorgte Törles Knöll.

Natürlich war diese Gästeführung mindestens überraschend, ein bisschen wohl auch unverdient. Und natürlich nahm die Hektik auf Karlsruher Seite nun zu. Der von den Fans zuvor schon lautstark geforderte Toni Fink kam in Minute 71 für Roßbach, zehn Minuten später auch noch Marco Djuricin für Fröde. Der KSC blies quasi zur Schlussoffensive. Von Erfolg gekrönt sollte diese nicht sein.

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach (71. A. Fink) - Fröde (80. Djuricin) - Stiefler, Wanitzek, Camoglu (46. Grozurek), Lorenz - P. Hofmann.

SV Wehen Wiesbaden: H. Lindner - Mockenhaupt, Dams, Röcker - Mrowca, Gül (76. Schwede), Kyereh, Chato - Ajani (59. Shipnoski), Knöll (84. Medic), Dittgen.

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu) - Zuschauer: 12 693 - Tor: 0:1 Knöll (69.) - Gelbe Karten: Wanitzek (3), Gordon (4) / Röcker (2), Mockenhaupt (2), P. Tietz (2) - Beste Spieler: Gordon, Roßbach / Mockenhaupt, Knöll.