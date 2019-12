Stabil erst in den Schlusssekunden

Hügelsheim

Rhinos: Ruhe bewahren Hügelsheim (red) - Vier Niederlagen in Folge hat der ESC Hügelsheim zuletzt in der Eishockey-Regionalliga kassiert, der Playoffplatz gerät zunehmend in Gefahr. Am Samstagabend empfangen die Baden Rhinos nun den Playoff-Konkurrenten aus Eppelheim am Airpark (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Vier Niederlagen in Folge hat der ESC Hügelsheim zuletzt in der Eishockey-Regionalliga kassiert, der Playoffplatz gerät zunehmend in Gefahr. Am Samstagabend empfangen die Baden Rhinos nun den Playoff-Konkurrenten aus Eppelheim am Airpark (Foto: F. Vetter). » - Mehr

Freiburg

Nicht alles gut beim FC Bayern Freiburg (moe) - Mit seinem Last-Minute-Tor in Freiburg hat Joshua Zirkzee den FC Bayern vor einem schweren Dämpfer bewahrt. Der wuchtige Niederländer wird danach gelobt, alles gut war bei den Münchnern gegen den in der zweiten Hälfte starken SC längst nicht (Foto: AFP. » Weitersagen (moe) - Mit seinem Last-Minute-Tor in Freiburg hat Joshua Zirkzee den FC Bayern vor einem schweren Dämpfer bewahrt. Der wuchtige Niederländer wird danach gelobt, alles gut war bei den Münchnern gegen den in der zweiten Hälfte starken SC längst nicht (Foto: AFP. » - Mehr