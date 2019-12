Mehr als nur kleine Fehler

Wie ist die Lage?

Ernst, aber wenigstens noch nicht hoffnungslos. Dennoch: Nur noch ein Punkt Abstand ist es auf den Relegationsplatz, ganze drei auf den ersten Abstiegsrang. Von einer passablen Ausgangslage für die Rückrunde, wie zuletzt von den KSC-Oberen kolportiert, kann spätestens seit Freitag also keine Rede mehr sein. Vielmehr dürften so langsam aber sicher die Alarmglocken im Wildpark zu läuten beginnen.

War die Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden denn verdient?

Nein und ja. Zumindest in der ersten Halbzeit war von den Hessen so gut wie gar nichts zu sehen. Vor allem in dieser Phase muss man dem KSC vorwerfen, dies nicht für einen eigenen Treffer genutzt zu haben. Im zweiten Durchgang, als die Gäste etwas besser nach vorne spielten, reichte dann ein halbwegs gelungener Angriff, um die anfällige und verunsicherte Karlsruher Abwehr zu überwinden. Passend zusammengefasst hat das Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm - und zwar mit den Worten: "Glücklicherweise haben wir einen Fehler genutzt. Und der KSC hat seine Chancen eben nicht genutzt."

Woran krankt's im KSC-Spiel?

Zum einen ist die Defensive zu anfällig, was man schon daran erkennt, dass die Karlsruher 36 Gegentreffer in 18 Spielen kassiert hat, das ist der Höchstwert in der Liga. Erkannt haben Sportdirektor Oliver Kreuzer und Trainer Alois Schwartz dies zwar schon länger, abstellen aber - und das macht das Problem noch gravierender - konnten sie die Gegentorflut bislang nicht. Wenn dann auch noch Torhüter Benjamin Uphoff wie zuletzt gegen Fürth und nun gegen Wehen patzt, sind Niederlagen wie jene vom Freitagabend fast schon vorprogrammiert, ganz egal ob sie verdient oder unverdient wirken.

Wie sieht's mit dem Spiel nach vorne aus?

Nun ja, 29 erzielte Tore nach 18 Spielen können sich sehen lassen, zumal für einen Aufsteiger. Allerdings muss man auch sagen, dass ein nicht unerheblicher Teil von ihnen nicht aus dem Spiel heraus gefallen ist, sondern nach Standards, vor allem nach Eckbällen. Was das Spielerische an sich anbelangt, muss man dem KSC hingegen durchaus Defizite attestieren. Zu hölzern und stereotyp kommt ihr Spiel zu oft daher, "hoch und weit" ist häufig das Motto. Zündende Spielideen sind hingegen seltener zu sehen, vielleicht auch, weil es am passenden Spielermaterial fehlt. Gerade in der Zentralen vermisst man bisweilen einen, der kreative Ideen liefert, zum Beispiel dafür, wie man ein Abwehrbollwerk von am Spiel desinteressierten Wehenern knackt.

Warum ist das so?

Wie gesagt: Der Kader besteht mehr aus Malochern und Kämpfern als aus fußballerischen Feingeistern. Und jene, die für spielerische Momente in Frage kämen, sind derzeit entweder verletzt (Kyoung-Rok Choi) oder mittlerweile in die Jahre gekommen, was es zumindest über 90 Minuten schwer macht (Toni Fink). Hinzu kommt, dass der Trainer ohnehin dafür bekannt ist, eher defensiv ausgerichtet und mit einfachen Mitteln spielen zu lassen. Das ist, zumal in Liga zwei, keineswegs verwerflich. Nur: Dann muss die Defensive auch tatsächlich stabil stehen - und darf nicht in 18 Spielen 36 Tore kassieren.

Was ist mit den Neuzugängen?

Von denen hat bis auf Torjäger Philipp Hofmann und mit Abstrichen Lukas Fröde bislang keiner vollkommen eingeschlagen. Entsprechend selten tauchten Spieler wie Dirk Carlson (4), Marco Djuricin (0) oder Lukas Grozurek (6) in der Startelf auf.

Wird es Winter-Zugänge geben?

Oliver Kreutzer wollte das bereits vor der Niederlage gegen Wehen zumindest nicht ausschließen. Nach dem 0:1 vom Freitag ist nicht auszuschließen, dass er erhöhten Handlungsbedarf sieht.

Hat man den Ernst der Lage beim KSC denn erkannt?

Schwer zu sagen. Dass Trainer Schwartz nach dem 0:1 gegen Wehen von einem "ordentlichen Spiel" sprach, das man trotz der Niederlage abgeliefert habe, wirkte zumindest befremdlich. Auch der Hinweis, man habe "trotzdem auch ein gutes Jahr 2019 mit dem Aufstieg" gehabt, ist in der aktuellen Situation weder hilfreich noch zielführend, so wenig wie die Feststellung, man sei "durch kleine naive Fehler zu oft auf die Verliererstraße" geraten. Bei nur einem Sieg aus den letzten zwölf Ligaspielen muten solche Sätze zumindest seltsam an.

Wie geht es weiter?

Das Training für die noch 16 Spiele umfassende Restrunde beginnt am 4. Januar. Vom 12. bis 19. Januar geht es dann ins Winter-Trainingslager ins spanische Estepona. Das erste Ligaspiel findet am Mittwoch, 29. Januar, bei Dynamo Dresden statt.