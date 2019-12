Eppelheimer Tor wie vernagelt Der Fluch des ESC Hügelsheim geht weiter: Am Samstagabend verloren die Rhinos ihr Heimspiel in der Eishockey-Regionalliga gegen Eppelheim mit 1:4. Trotz der erneuten Niederlage überwintern die Hügelsheimer auf Tabellenplatz vier, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würden. Vor 900 Zuschauer bestimmten die Nashörner den ersten Abschnitt und gaben die Richtung vor. Eppelheim hatte abgesehen von zwei Überzahlsituationen nur eine Konterchance, die Max Häberle im Rhinos-Tor entschärfte. Ansonsten war es ein Spiel auf ein Tor. Doch dieses war von Janis Wagner nicht nur verhext, sondern auch zusätzlich vernagelt. Mit teils halsbrecherischen Paraden hielt er sein Team im Spiel. Im Mittelabschnitt zeigte sich zunächst das gleiche Bild: Die Rhinos am Drücker mit haufenweise Chancen, doch der Puck wollte einfach nicht in das gegnerische Netz. Als in der 30. Minute Andy Mauderer verletzt das Spiel beenden musste, schien sich das Pech noch zu steigern. Doch Sekunden später erlöste Kapitän Noel Johnson das gesamte Stadion mit der Führung. Doch Eppelheim antwortete noch in den Jubel mit dem Ausgleich durch Marco Haas. Eine doppelte Überzahl gab den Gästen sogar die Riesenchance, das Spiel zu drehen, und tatsächlich traf Daylin Smallchild zum 1:2 (36.). Im Schlussabschnitt das gleiche Bild: Die Rhinos rannten an, Eppelheim stand tief und konterte. Erneut traf Haas zum 1:3 (46.), sieben Minuten vor dem Ende nutzte Thomas Korte auch noch die letzte Überzahlsituation, als er einen Schuss unhaltbar abfälschte. Die Rhinos kämpften zwar bis zum Ende, doch die Uhr lief erbarmungslos herunter und stand am Ende beim 1:4 still. "Ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Die Moral hat absolut gestimmt, der Einsatz war toll und doch sind wir an Eppelheims Torhüter verzweifelt", sagte ESC-Trainer Richard Drewniak nach der neuerlichen Niederlage. (ndm)

