Wer bändigt die Keller-Bande?

Von Moritz Hirn Seit mehr als zwei Wochen ruht nun auf den mittelbadischen Sportplätzen der Ball. Von daher ist es nicht ganz abwegig, dass beim ein oder anderen Fan langsam aber sicher erste Entzugserscheinungen auftauchen - das Feiertags-Geschehen in der Premier League leistet da nur bedingt Abhilfe. Aber Rettung ist in Sicht: In den ersten Tagen des neuen Jahres rollt dann wieder der Ball unter dem Hallendach - mit Höhepunkt am 26. Januar: dem BT-Mittelbaden-Cup.

Ausrichter der 39. Auflage des Spektakels in den vier Wänden ist der FV Germania Würmersheim. Der Landesligist hat in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert, der Mittelbaden-Cup ist quasi Abschluss und einer der Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten. Selbstredend ist der FVW als Gastgeber im erlesenen Teilnehmerfeld gesetzt, als Landesligist - und somit überbezirklich spielende Mannschaft - wären die Würmersheimer ohnehin mit im Kreis der besten Hallenteams der Region dabei gewesen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Titelverteidiger, dem SV Bühlertal. Der Verbandsligist hat Ende Januar dieses Jahr die Mörscher Keltenhalle gerockt und am Ende den mittelbadischen Henkelpott in die Höhe gestemmt. Die Mission für 2020 in der Sporthalle des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in Durmersheim ist klar: Sie lautet Titelverteidigung. Naturgemäß hat eine ganze Reihe von Mannschaften Einwände gegen einen erneuten Sieg der Keller-Bande vom Mittelberg. Zuvorderst sind diesbezüglich die ebenfalls bereits qualifizierten Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim und 1. SV Mörsch zu nennen. Aber auch die Landesliga-Teams des VfB Bühl, FV Ottersweier, SV Sinzheim, Rot-Weiß Elchesheim und TSV Loffenau haben das Potenzial ein gehöriges Wörtchen beim Turniersieg mitreden zu können. Anders als im Vorjahr in Mörsch hat sich die sportliche Leitung des Oberligisten SV Oberachern dazu entschlossen, nicht beim BT-Cup mitzuspielen. Das wiederum könnte die Chancen für die vermeintlich Kleinen aus dem Bezirk erhöhen, denn die Underdogs - das zeigt sich nahezu jedes Jahr - sind das Salz in der Turniersuppe. Bei insgesamt fünf Qualifikationswettbewerben besteht die Möglichkeit, ein Ticket für das finale Spektakel, das zum wiederholten Mal von der Volksbank Baden-Baden Rastatt gesponsort wird, zu buchen. Die erste Eintrittskarte für das Würmersheimer Turnier wird am 4. Januar bei der Hardtmeisterschaft vergeben. Es folgen weitere Wettkämpfe in Sandweier, Ottenau, Niederbühl und Bühl. Der genaue Fahrplan zum C up: Hardtmeisterschaft Datum: 4. Januar 2020 Ausrichter: SV Bietigheim Austragungsort: Mehrzweckhalle Bietigheim Titelverteidiger: FV Muggensturm Stadtmeisterschaft Rastatt Datum: 18. Januar 2020 Ausrichter: OSV Rastatt Austragungsort: Sporthalle Niederbühl Titelverteidiger: FC Rastatt 04 Stadtmeisterschaft Baden-Baden Datum: 11./12. Januar 2020 Ausrichter: FV Baden-Oos Austragungsort: Rheintalhalle Sandweier Titelverteidiger: FC Lichtental Stadtmeisterschaft Bühl Datum: 19. Januar 2020 Ausrichter: SV Neusatz Austragungsort: Großsporthalle Bühl Titelverteidiger: VfB Bühl Offene Murgtalmeisterschaft Datum: 12. Januar 2020 Ausrichter: SV Michelbach Austragungsort: Jakob-Scheuring-Halle Ottenau Titelverteidiger: FC Obertsrot

