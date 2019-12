Maloku krallt sich den Titel

Kamer Maloku hat seine Titelsammlung beim Boxabend "The One II! Night of the Debutants" erweitert. Im Hauptkampf des Abends gewann der Durmersheimer den vakanten UBF-Intercontinental-Titel im Supermittelgewicht gegen den Kolumbianer Jose Agustin Feria durch Technischen K.o. in der vierten Runde. Rund 700 begeisterte Zuschauer in Plittersdorf hatten zuvor zahlreiche Boxkämpfe auf teilweise hohem Niveau gesehen.

Beim zweiten Titelkampf des Abends verteidigte Alexander Nedbei seinen Europameistertitel der UBF im Cruisergewicht gegen den Esten Anton Sjomkin ebenfalls vorzeitig. Zwar zeigte Sjomkin immer mal wieder seine gute Rechte, am Ende aber gewann mit Nedbei der boxerisch klar bessere Athlet. Der Deutsche zeigte immer wieder seine starke Rechte, schon in der zweiten Runde wurde Sjomkin angezählt. Er rettete sich aber in die Pause und erholte sich trotz drückender Überlegenheit des Titelverteidigers. Nachdem Nedbei zu Beginn der dritten Runde immer deutlicher und härter traf, warf die gegnerische Ecke nach 2:27 Minuten das Handtuch.

Begonnen hatte die Boxnacht in der Plittersdorfer Altrheinhalle bereits am späten Nachmittag mit einigen Sparringskämpfen. Beim einzigen Frauenduell gewann Vanessa Krieger (Bulldog Gym) gegen Caroline Grau. Alexander Kuvac besiegte Darko Jovic, während sich Stevan Mundity gegen Benjamin Ghazi durchsetzte. Im Schwergewicht siegte Kenan Hanjalic gegen Muhamet Hajdaraj, Devrim Gökduman gewann im Leichtgewicht gegen Aleksandar Marinkovic. In der dritten Runde entschied Christian Demaj seinen Kampf gegen Laurant Yoba. Als Spaßvogel im Ring erwies sich Emin Karimli, der gegen Victor Ionascu allerdings keine Chance hatte. Ebenfalls in Runde drei besiegte Alexandru Gabroveanu (Rumänien) seinen kolumbianischen Gegner Epifanio Mendoza.

Wie von Ringsprecher Stefan Müller versprochen, war das Duell zwischen Philipp Grieble (Deutschland) und dem Russen Basir Saaduleav im Cruisergewicht von Beginn an temporeich und unterhaltsam. Beide landeten Treffer, die von Grieble waren härter und präziser. Mit der Schlussglocke der zweiten Runde beendete der Kampfrichter schließlich das Duell.

Um seine Titelsammlung zu erweitern musste auch Kamer Maloku (Albanien) einiges investieren. Bereits nach der ersten von zehn angesetzten Runden lag er leicht in Führung. In Runde zwei trafen beide Boxer, doch fehlte ihnen die notwendige Härte, um den Kontrahenten nachhaltig zu beeindrucken. Das änderte sich in Runde vier: Feria begann rasant, konnte das hohe Tempo aber nicht halten. Nun zahlte sich der vorausschauende Stil von Maloku aus. Er setzte fortan die klareren Treffer. Feria musste gleich zweimal auf die Bretter, bevor der Ringrichter den nun ungleichen Kampf beendete.

"Was hier heute Abend zu sehen war, ist Basisarbeit vom Feinsten. Diese ist wichtig, denn jeder Superstar hat einmal ganz klein angefangen", sagte Box-Manager Rainer Gottwald, der dem ein oder anderen Kämpfer des Abends viel Talent bescheinigte. (sb)