Jerome Gondorf steht

Von Peter Putzing Mit 20 Punkten auf der Habenseite geht der Karlsruher SC in die Winterpause. Für einen Aufsteiger ist das durchaus in Ordnung - und dennoch läuten nicht nur die Weihnachtsglocken im Wildpark, sondern auch die Alarmglocken. Nach der 0:1-Niederlage gegen Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden rutschten die Badener der Abstiegsregion bedrohlich nahe. Nur noch drei Punkte trennen den KSC vom ersten Abstiegsplatz. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass der KSC in spielerischer Hinsicht Pro- bleme hat, gerade wenn es darum geht, eine Partie zu bestimmen und in der Offensive Chancen zu kreieren. So bleibt in der Winterpause für die Verantwortlichen einiges zu tun. Die Wurzel allen Übels: Der KSC kassiert zu viele Gegentore. 36 in 18 Spielen sind Ligahöchstwert - und keine gute Basis für die Mission Klassenerhalt. Auffällig im bisherigen Saisonverlauf: Die Verpflichtung von sechs neuen Feldspielern vor der Saison brachte keine Qualitätssteigerung. Als Volltreffer erwies sich jedenfalls lediglich Sturmtank Philipp Hofmann, der zehn Treffer erzielte. Auch Mittelfeldmann Lukas Fröde hat sich zumindest weitgehend stabil gezeigt. "Die Offensive ist ordentlich", bilanziert Trainer Alois Schwartz. Er gibt aber auch zu: "Die Defensive wackelt richtig. So viele Tore wie wir bekommen, können wir gar nicht schießen." Dennoch ist sich der Coach sicher: "Der Kader ist konkurrenzfähig." Ob Winterzugänge für die Defensive dennoch ein Thema sind, dazu sagt Schwartz: "Der ein oder andere will ja vielleicht weg, um mehr Spielzeiten zu bekommen. Man muss sehen, was wir an Budget frei kriegen." Obwohl der Finanzrahmen noch nicht klar abgesteckt ist, macht man sich beim KSC konkret Gedanken. Drei Youngster vor dem Absprung Zum Beispiel über Jerome Gondorf, den Karlsruher, der beim Bundesligisten SC Freiburg unter Vertrag steht, dort aber schon einige Zeit nicht mehr zum Zuge kommt. Schon vor der laufenden Spielrunde hat man im Wildpark über ein Leihgeschäft Gondorfs (Foto: Güngör/GES) nachgedacht, nun steht er wieder auf der Liste. Der 31-Jährige wohnt in Malsch, ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler und aufgrund seiner Erfahrung und Mentalität einer, der das KSC-Team führen könnte. Zu den unzufriedenen und eventuell abwanderungswilligen Akteuren im Wildpark gehören die Youngsters Dominik Kother, Janis Hanek und Malik Batmaz. Unzufrieden ist auch Martin Röser, den Verletzungen zuletzt immer wieder zurückwarfen. Auch Stürmer Marco Djuricin könnte einer sein, der gerne gehen würde. Nicht glücklich mit seiner Situation dürfte auch Saliou Sané sein. Ein weiterer Kandidat, den der KSC wohl ziehen lassen würde, ist zudem Justin Möbius .

