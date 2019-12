Druck im Hexenkessel

"Druck macht man sich immer nur selbst. Da haben wir das geringste Problem. Wir wissen genau, was wir machen", sagte Stefan Horngacher vor dem Startschuss zur 68. Tournee am Wochenende (Qualifikation morgen 16.30 Uhr/Wettkampf Sonntag 17.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport): "Wir lassen uns nicht von der Tournee in Stress versetzen. Wir wissen, dass wir gut springen können."

Der Stotterstart als Nachfolger des überaus erfolgreichen Landsmannes Werner Schuster macht den Österreich nicht nervös: "In Polen war es damals ähnlich. Als ich gekommen bin, war die Mannschaft ziemlich am Boden. Es braucht halt Zeit." Die Vierschanzentournee gewann Horngacher freilich schon in seiner ersten Saison (2016/17) mit Kamil Stoch.

In Deutschland fand Horngacher zwar ein intaktes Team vor, dennoch funktioniert bislang nur Geiger so richtig. Vor allem angesichts der Leistungsdelle bei Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler sind die Erwartungen an den Oberstdorfer Lokalmatador riesig. Zu riesig?

"Vor heimischem Publikum und ausverkauftem Haus will man es besonders gut machen", sagt Geiger, je einmal Zweiter und Dritter in diesem Winter. Im Vorjahr war er mit seinem ersten Weltcupsieg im Gepäck zur Tournee gereist, dort lief dann nicht viel, Elfter wurde er.

"Das war eine komplett neue Situation für mich, zuvor war ich noch nie Siegspringer. Aber das war nicht der Punkt, wo ich mich habe rausbringen lassen. Die Formkurve hat einfach nicht mehr so ganz gepasst, das Gefühl war nicht mehr so da", sagt der 26-Jährige, der trotz aller Erwartungen locker in den großen Zirkus zum Jahreswechsel gehen will: "Ich habe dazugelernt. Selbst wenn ich den Wettkampf verhauen sollte, kann ich darüberstehen. Das ist kein Weltuntergang."

Horngacher ist





optimistisch



Doch wer soll liefern, wenn nicht Geiger? Wer soll in den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) um den ersten Gesamtsieg seit Sven Hannawalds Grand Slam 2001/02 kämpfen? Wer dem mutmaßlichen Favoritentrio mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi, dem Polen Kamil Stoch und dem Österreicher Stefan Kraft, allesamt bereits Tourneesieger, die Stirn bieten? "Wenn Karl so stabil bleibt", sagt Horngacher, "hoffe ich, dass er da mithalten kann."

Hoffen kann der Bundestrainer ansonsten nur, dass beim etatmäßigen Topmann Eisenbichler trotz des verkorksten Saisonstarts doch noch der Knopf aufgeht. "Für die Tournee bin ich zuversichtlich, die Schanzen kenne ich, da habe ich nicht so ein Problem mit dem Timing", sagt Eisenbichler.

Im Vorjahr war der Urbayer Tourneezweiter, Platz drei belegte Stephan Leyhe, der zuletzt zumindest ansteigende Form zeigte. Dahinter aber wird es dünn: Richard Freitag, vor zwei Jahren als Weltcupführender zur Tournee gereist, ist völlig außer Form, Severin Freund, Zweiter 2015/16, nach zwei Kreuzbandrissen noch nicht wieder einsatzfähig. Olympiasieger Andreas Wellinger fällt wie Vorjahresentdeckung David Siegel den gesamten Winter aus.

Trübe Aussichten also? Keineswegs, meint zumindest Horngacher vor seiner Vierschanzen-Premiere als deutscher Chefcoach: "Ich denke, das wird eine ziemlich coole Tournee mit verschiedenen Siegern. Wer am Ende vorne ist, werden wir sehen. Hoffentlich einer von uns." (sid )