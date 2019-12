Frau mit Pfiff schlichtet Zoff unter Männern





Eine Frau in der harten Männerdomäne: Eher noch eine Ausnahme, aber Leonie Ernst ist beileibe keine Exotin. Unter rund 60 Schieds- und Linienrichtern in Baden-Württemberg sind immerhin acht Frauen. "Untereinander ist der Austausch immer da, es entstehen auch Freundschaften. Wir sind das dritte Team auf dem Eis", erzählt die junge Regelhüterin, nach deren Pfeife die Männer tanzen müssen.





Da das Spielleitertrio zumeist vom Verband "neu zusammengewürfelt" wird, stellt jede Partie eine spezielle Herausforderung dar. "Gerade die Kommunikation untereinander ist auf dem Eis super wichtig. Entweder man funktioniert gemeinsam als Team oder man sieht eben auch zusammen schlecht aus."





Was schon regeltechnisch nicht einfach ist. "Es gibt über 200, die sich auch oft ändern. Es ist mitunter schwierig, da ich oft schnelle Entscheidungen treffen muss und dann der Arm hochgeht." Zumal der Speed beim starken Geschlecht nun mal ein höherer ist als zum Beispiel bei den heimischen Baden Ladys, bei denen die junge Frau noch gelegentlich mitspielt. Bei zwei Regel- und Lauftests pro Jahr in Mannheim und Herrenberg wird Leonie Ernst geprüft und jeweils auf den neuesten Stand gebracht.





Als nicht auffällig groß Gewachsene ist es gewiss auch gewöhnungsbedürftig, wenn neben ihr beim Bully plötzlich zwei Hünen, die drei Köpfe größer sind, auf den Puckeinwurf warten. Und wenn die Fäuste fliegen, gilt es allen Mut aufzubringen, um sich ins Getümmel zu stürzen, die wutschnaubenden Streithähne zu trennen und auf die Strafbank zu schicken. "Ich musste schon öfter schlichten, das gehört zu meinem Job auf dem Eis, zum Glück habe ich selbst noch nichts abbekommen."





Gefährlicher als Schlägereien ist freilich das Objekt der Begierde. Der kleine schwarze Puck kann zum Teufelswerkzeug werden, vor allem dann, wenn er abgefälscht unkontrolliert durch die Gegend fliegt, und die Spieler oder Regelhüter das Pech haben, Bekanntschaft mit dem harten Gegenstand zu machen. "Den Puck kriegt man immer mal ab, aber auch da ist mir glücklicherweise noch nichts Ernsthaftes passiert. Man muss aber super konzentriert sein, sonst kann es gefährlich werden. Der Puck kann übel wehtun", weiß Ernst.





Wie die Cracks, die wie moderne Ritter in die Schlacht ziehen, sind natürlich auch die Spielleiter gut verpackt. So gut wie alle Körperteile sind geschützt, vom Helm und Ellbogenschutz abwärts geht es bis zu den Schlittschuhen. Sicher ist sicher. Selbst ein Jugend-Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG, Deutschlands Mutter aller Eis-Rivalitäten, kann dann leicht ausarten.





Der Schutz für den Körper ist das eine, der Schutz für die Seele angesichts der zunehmenden Aggression im Sport allgemein das andere. Im Eishockey, wo gerade den Fans zumeist ein faires Verhalten nachgesagt wird, herrschen zum Glück noch keine Zustände wie im Fußball, wo Verbalinjurien, gar körperliche Attacken und Spielabbrüche mittlerweile zum traurigen Alltag gehören. Vergleichsweise geht es noch moderat zu.





"Vielleicht größere





Hemmschwelle"



Allerdings erkennt auch Leonie Ernst einen Wandel im Verhalten. "Verbal muss man sich schon einiges gefallen lassen. Durch das sehr körperliche Spiel kochen die Emotionen auch leicht hoch. Persönlich habe ich allerdings noch nicht so viel abbekommen. Vielleicht gibt es bei den Spielern schon eine größere Hemmschwelle, weil ich eine Frau bin."

Eher schlimmer empfindet sie es, wenn Elternteile ihren Filius beim Jugendspiel ungerecht behandelt fühlen. "Da gibt es schon mal den ein oder anderen unnötigen Kommentar, wenn sie mit einer Entscheidung auf dem Eis nicht zufrieden sind. Manchmal wird es auch wirklich beleidigend." Von blinden Hühnern reicht die Palette dann durch die bunte Tierwelt.

Früher, als Leonie Ernst mit gerade mal fünf Jahren die ersten Schritte auf dem Eis machte, war vieles noch einfacher, verspielter. "Ich habe alle Jugendmannschaften in Hügelsheim durchlaufen, immer mit den Jungs gespielt. Eishockey hat schon meine Kindheit bestimmt." Der ältere Bruder Philipp, der einst auch selbst aktiv war, hat sie im Grunde angefixt für die rasante Sportart, sie später auch davon überzeugt, es mit der Spielleitung zu versuchen. "Ich dachte, ich schaue es mir mal an. Die neue Herausforderung hat mich gereizt." Mittlerweile pfeift sie bereits ihre fünfte Saison. Und hat ein duales International Business Studium mit der Note 1,7 abgeschlossen.

Wer mit 23 schon Beachtliches erreicht hat, will noch höher hinaus. Dafür war der viermonatige Studienaufenthalt in Toronto, der neben Montreal eishockeyverrücktesten Stadt der Welt, genau der richtige Motivationsschub. "Ich habe auch bei Spielen in der universitätsinternen Liga dort pfeifen dürfen. Das war eine super Erfahrung."

"Internationale Einsätze wären cool"



Im klugen Kopf kreisen die Gedanken auch um die künftige Möglichkeit, höherklassig zu pfeifen. "Cool wäre es, irgendwann auch mal in einer der DEB-Ligen oder auch international eingesetzt zu werden, aber das ist alles natürlich Zukunftsmusik." Als eine der wenigen weiblichen Schiedsrichterinnen im rauen Männersport wird Leonie Ernst schon manchmal schief angeschaut. "Anfangs waren die Spieler eher skeptisch. Aber ich glaube, inzwischen habe ich mir den Respekt erarbeitet." Auch Eishockey-Machos lassen sich von einer Frau mit Pfiff überzeugen.