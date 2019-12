Für Junioren-WM qualifiziert

Erst 2018 wurde die Curling-Disziplin des Mixed Doubles in das olympische Programm aufgenommen. Seither nimmt das Interesse hieran weltweit rapide zu. 2008 spielten 24 Nationen mit, 2019 hatte der Welt-Curling-Verband mit 48 Nationen eine schier unlösbare WM auszurichten, so dass ab sofort nur noch 20 Nationen teilnehmen dürfen. Neben bereits 16 qualifizierten Mannschaften mussten weitere vier Plätze über die Qualifikation ausgespielt werden. Hierfür hatten sich 28 Nationen beworben, darunter auch Deutschland, das im vergangenen Jahr in der Qualifikation scheiterte.

Mit seiner Spielpartnerin Schöll gewann der 18-jährige Harsch laut einer Mitteilung die Qualifikation souverän mit 8:0 Siegen, nachdem es Schöll im vergangenen Jahr mit ihrem Partner Konstantin Kämpf misslang, sich im Hauptfeld zu etablieren. Der Deutsche Curling Verband entschied daraufhin, Harsch an die Seite Schölls zu stellen. Wie man sieht, eine erfolgreiche Kombination. Das Duo überzeugte im gesamten Turnier ohne eine Niederlage, aber acht Erfolgen. Siege g ab es unter anderem gegen China, Dänemark, Türkei, Wales und die Ukraine. Nationaltrainer Uli Kapp hatte mit seiner Erfahrung einen nicht minder großen Einfluss auf das Team. Neben Deutschland qualifizierten sich noch China, Italien und Korea für die Mixed-Doubles-WM im kommenden April.

Zum Aufsteiger des Jahres avancierte einmal mehr das männliche Juniorenteam aus dem Baden-Hills-Duo Totzek und Haag sowie dem Brüderpaar Sutor aus Füssen. Nachdem zu Beginn dieses Jahres die nahezu identische Mannschaft (noch mit Klaudius Harsch) den siebten Rang bei der A-WM der Junioren erringen konnte, dies aber zur direkten Qualifikation nicht ausreichte, mussten sich die Junioren nun nochmals 24 Gegnern stellen, um eine weitere Teilnahme zu ermöglichen.

In drei Gruppen standen sich die Nationen gegenüber, aus denen Deutschland, Korea, Italien, Schweden, Frankreich und Österreich als die jeweils zwei Erstplatzierten für die Playoffs hervorgingen. Deutschland schlug Korea deutlich mit 9:3, verlor aber überraschend mit 5:9 gegen Italien. Danach landeten Totzek und Co. im Spiel um Rang drei einen knappen 5:4-Sieg gegen Frankreich, was nun für die Reise zur A-Junioren-WM im russischen Krasnojarsk berechtigt. Ebenfalls qualifiziert sind Schweden und Italien.

Die DCV-Juniorinnen mit Lena und Anne Kapp, Kim Sutor, Zoe Antes und Sara Messenzehl hatten die Teilnahme an den Playoffs verpasst, heißt es abschließend.