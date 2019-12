Schirmer erfolgreich Lea Schirmer vom Badmintonverein Rastatt macht weiter auf sich aufmerksam: Die Nummer eins der BVR-Frauen erreichte bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Stockach zwei dritte Plätze sowie einen neunten Rang. Nachdem die 18-Jährige in der Hinrunde der Verbandsliga in der ersten Mannschaft schon ungeschlagen blieb, setzte sie nun auch bei den Meisterschaften ein Zeichen. Schirmer trat in drei Disziplinen (Einzel, Doppel, Mixed) an - hervorzuheben ist, dass sie in allen Disziplinen bessere Ergebnisse erzielte, als ihr Setzlistenplatz es vermuten ließ. Im Fraueneinzel tat sie sich im ersten Spiel laut Mitteilung noch etwas schwer, siegte aber verdient in drei Sätzen. Im Viertelfinale ließ Schirmer der technisch versierten Julia Selbmann (BSV Eggenstein-Leopoldshafen) durch ihre raffinierte Spielweise keine Chance und gewann mit 21:18 und 21:12. Im Halbfinale traf sie auf die früher für Rastatt spielende Xenia Kölmel . Gegen die spätere Siegerin und Nationalspielerin (U 19) zog Schirmer den Kürzeren, durfte sich aber über die Bronzemedaille freuen. Im Frauendoppel erreichte die Rastatterin mit ihrer Partnerin Melina Wild (SG Schorndorf) nach einem ungefährdeten Zwei-Satz-Sieg und einer Niederlage im Halbfinale gegen das an Nummer zwei gesetzte Doppel nochmals einen starken dritten Platz. Trotz schwindender Kräfte hätte es im Mixed mit Fabian Schlenga (BSV Eggenstein-Leopoldshafen) im Viertelfinale gegen die Nummer eins der Setzliste fast zu einer Sensation gereicht. In einer spannenden Partie ging der erste Satz verloren, nach einer technischen Umstellung schlugen Schirmer/Schlenga zurück und gewannen den zweiten Satz mit 21:17. Im dritten Satz machte sich nun der Kräfteverschleiß der vorherigen Partien bemerkbar, weshalb man relativ deutlich mit 11:21 verlor. Dennoch waren die baden-württembergischen Meisterschaften ein voller Erfolg für Lea Schirmer, heißt es abschließend. (red)

