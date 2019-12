In Bühl regiert der Hallenfußball

Traditionell eröffnet der VfB Bühl mit seinen Fußball-Hallenturnieren das Sportjahr der Stadt Bühl. Zunächst veranstaltet die Jugendabteilung des VfB ab dem 2. Januar 2020 in der Schwarzwaldhalle vier Tage lang die Turniere um den Michael-Seiler-Pokal, dann folgt am 6. Januar in der Großsporthalle der sportliche Höhepunkt mit dem Hans-Trautmann-Cup für die Seniorenteams.

Schon seit Jahren veranstaltet der VfB unter der bewährten Leitung von Erhard Reith und Oliver Droll eines der größten und renommiertesten Jugendturniere in Mittelbaden. Jeweils ab 9.30 Uhr rollt der Ball bei insgesamt zwölf Einzelturnieren. Fast 130 Mannschaften mit mehr als 1 000 Spielern werden in der Schwarzwaldhalle wieder ein fußballerisches Feuerwerk zünden. Von den Bambinis bis zu den A-Jugendlichen sind alle Altersklassen vertreten.

Die vereinseigene Bande des VfB Bühl ist einer der Hauptgründe für die Beliebtheit der Bühler Veranstaltung, denn dadurch werden Unterbrechungen minimiert und der Spielfluss nur selten unterbrochen, heißt es in einer Mitteilung.

In der Nacht von Sonntag (5. Januar 2020) auf Montag (6. Januar) baut das Organisationsteam rund um Reith, Droll und Jasmin Kraus dann nach dem Turnier der A-Junioren in der Schwarzwaldhalle ab und in der Großsporthalle auf. Um 11 Uhr wird dann zum Eröffnungsspiel zwischen Pokalverteidiger SV Bühlertal und dem SV Vimbuch die Bande und alles andere bereit stehen, damit der Hans-Trautmann-Cup beginnen kann. Das Teilnehmerfeld ist mit dem Oberligisten Freiburger FC und fünf Verbandsligisten sehr hochwertig besetzt - die Fußballfans dürfen sich auf sehenswerte Dribblings, Doppelpässe und schöne Tore freuen. (red)