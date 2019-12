Die Spvgg Ottenau ist voll im Soll

Karlsruhe



KSC will zurück in die Spur Karlsruhe (red) - Das 1:5 gegen Greuther Fürth ist abgehakt, gegen den SV Wehen Wiesbaden soll Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Foto: GES) an diesem Freitag zurück in die Spur finden. Vor allem eine größere Laufbereitschaft und Zweikampfstärke fordert KSC-Trainer Alois Schwartz. » Weitersagen (red) - Das 1:5 gegen Greuther Fürth ist abgehakt, gegen den SV Wehen Wiesbaden soll Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Foto: GES) an diesem Freitag zurück in die Spur finden. Vor allem eine größere Laufbereitschaft und Zweikampfstärke fordert KSC-Trainer Alois Schwartz. » - Mehr