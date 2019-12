Wie Hallenfußball

Luca Waldschmidt hatte Ende August einen Anruf in Abwesenheit auf seinem Smartphone, bei Teamkollege Nils Petersen waren es ein Jahr zuvor gar deren drei. Jeweils von Bundestrainer Joachim Löw, der den beiden Freiburger Stürmern die frohe Botschaft der Nationalmannschaftsnominierung mitteilen wollte. Während Waldschmidt jedoch beim Physiotherapeuten weilte, war Petersen beim Mittagessen mit Freunden.

Jonas Knobelspies freilich spielt nicht für den SC Freiburg, sondern geht als Mittelfeldflitzer des SV Bühlertal in der Verbandsliga auf Torejagd. Zum Glück möchte man fast sagen, sonst hätte der 23-Jährige womöglich noch den Flieger nach Kreta verpasst. Und damit seinen sportlichen Höhepunkt des Jahres: die Socca-WM auf der griechischen Insel vom 12. bis 20. Oktober.

"Plötzlich klingelte mein Handy. Malte Fröhlich war dran, der mich fragte, ob ich mit zur Socca-WM möchte. Ein Stammspieler hatte sich verletzt, ich war der erste Nachrücker. Ich habe mich so gefreut über den Anruf, war völlig aus dem Häuschen", berichtet der gebürtige Stollhofener, der mittlerweile seine fünfte Saison beim Verbandsligisten spielt, vom Telefonat mit Fröhlich, seines Zeichens Bundestrainer der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft - sozusagen der Jogi Löw des Kleinfelds. Knobelspies zögerte keine Sekunde, gab seine Zusage und wenige Tage später saß er mit dem Tross des Deutschen Kleinfeld-Fußball Verbands (DKFV) im Flugzeug nach Kreta. Mit jeder Menge Vorfreude im Gepäck, aber auch einer gewissen Erwartungshaltung, da Deutschland als amtierender Weltmeister auf die beliebte Ferieninsel reiste.

"Jojo war natürlich nicht gerade von meinen Plänen begeistert", sagt Knobelspies. Mit Jojo ist Johannes Hurle gemeint - der Trainer des SV Bühlertal. Schließlich war die Verbandsligasaison im Oktober bereits in vollem Gange und Knobelspies Leistungsträger beim Aufsteiger. "Als Trainer hab' ich den Ausflug nach Kreta natürlich nicht so gerne gesehen, da Jonas ein wichtiger Spieler für uns ist. Als Freund aber habe ich mich sehr für ihn gefreut, dass er bei einer WM dabei sein durfte. So eine Teilnahme bringt einen persönlich immer weiter", erklärt Hurle.

"Es herrscht ein



brutales Tempo"



Dabei hätte der Lehramtsstudent der PH Karlsruhe im Sommer nicht einmal zu träumen gewagt, wenige Monate später bei einer Weltmeisterschaft mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen. Zumal Socca für Knobelspies zunächst ein Fremdwort war. "Ich kannte Socca überhaupt nicht, ich hatte nie davon gehört. Bis mich der Co-Trainer des DKFV zu einem Probetraining mit der Nationalmannschaft und Testspiel gegen Belgien einlud. Ich bin sozusagen seit Sommer Socca-Neueinsteiger", erinnert sich der junge Mann. Socca wird auf einem Kleinfeld gespielt, zumeist auf Kunstrasen. Eine Partie dauert zweimal 20 Minuten. Eine Mannschaft besteht aus einem Torhüter, fünf Feldspielern und fünf Ersatzspielern, gewechselt wird fliegend, kein Abseits, keine Bande. Die Besonderheiten? "Beim Socca herrscht durch das kleine Feld ein brutales Tempo, man steht dauernd unter Strom, kann dadurch keine Sekunde abschalten, sonst macht man Fehler und bekommt die Quittung - in Form von Gegentoren. Man muss über eine gute Technik verfügen, Spielverständnis besitzen und eine schnelle Handlungsgabe haben. Mit Großfeld-Fußball hat es wenig gemein. Socca ist in etwa wie Hallenfußball - nur ohne Halle", beschreibt Knobelspies die recht unbekannte Fußball-Variante.

Aufgefallen ist der 23-Jährige den DKFV-Talentspähern Ende Juni in Kassel, als Knobelspies mit der Unimannschaft an der deutschen Meisterschaft im Kleinfeld-Fußball teilnahm. Der Co-Trainer von Fröhlich besorgte sich schließlich seine Nummer und lud den Bühlertäler Flügelflitzer zu bereits erwähntem Probetraining nach Göttingen ein. "Die zwei Tage dort waren interessant, aber danach habe ich von den Verantwortlichen nichts mehr gehört", sagt der künftige Physik- und Sportlehrer, der das Projekt Socca fortan wieder hintanstellte. Vorrang hatte eine erfolgreiche Runde mit seinem SVB. Bis eben am 6. Oktober, an einem Sonntagmittag, sein Smartphone klingelte, Fröhlich am anderen Ende der Leitung war und er auf den letzten Drücker noch auf den WM-Zug aufsprang.

Lässt Jonas Knobelspies die WM in Griechenland Revue passieren, leuchten seine Augen, die Mundwinkel gehen nach oben, ein Lächeln huscht über sein Gesicht. "Es war ein geiles Erlebnis. Es war definitiv eine Erfahrung wert, die ich nicht mehr missen möchte. Wir haben in einem am Strand aufgebauten Stadion vor 3 000 Zuschauern gespielt, die Stimmung war überragend. 40 Nationen haben teilgenommen. Die Partien wurden sogar im deutschen Fernsehen gezeigt. Viele Freunde und Bekannte haben mir geschrieben, dass sie mich im Fernsehen gesehen haben. Die Familie war schon stolz auf mich. Ein unvergessliches Erlebnis", gerät der Stollhofener geradezu in einen Redefluss, der aber urplötzlich ins Stocken gerät, seine Stimme wird leiser: "Sportlich war die WM natürlich durchwachsen, das Vorrunden-Aus sehr deprimierend. Gerade als Titelverteidiger haben wir uns mehr erhofft, keine Frage." Wie Manuel Neuer, Toni Kroos und Co. in Russland 2018 ging auch das DKFV-Team die Mission Titelverteidigung mit hohen Erwartungen an, musste aber ebenfalls einen frühen WM-Vorrunden-K.o. verkraften.

Gänsehaut bei der



Nationalhymne



Nach einem 1:3 gegen Ungarn, zwei Unentschieden gegen Rumänien und Slowenien (jeweils 3:3) reichte der abschließende 3:2-Sieg gegen Pakistan nicht mehr fürs Weiterkommen aus. "Der Hauptpunkt, warum es nicht so gut lief, war sicherlich, dass viele neue Spieler dabei waren. Daher war es auch schwierig, gewisse Spielzüge einzustudieren. Über Standards geht relativ viel auf dem Kleinfeld. Wir hatten einfach zu wenig Zeit, was einzustudieren. Außerdem haben wir uns einige Gegentore selbst eingebrockt", analysiert Knobelspies die Begegnungen.

Und auch für ihn persönlich liefen die Partien eher durchwachsen. Als Nachrücker auf den letzten Drücker erhielt der Student relativ wenig Spielzeit, meist nur acht bis zehn Minuten pro Begegnung. "Etwas mehr Spielzeit hätte ich mir schon erhofft, auch wenn man durch das hohe Tempo schnell platt ist und viel rotieren muss", sagt Knobelspies, der das Niveau bei der Socca-WM, bei der nur Amateure gegen den Ball treten, auf Oberligafußball schätzt. "Da waren schon ein paar feine Kicker dabei, die das eine oder andere Kunststück gezeigt haben."

In besonderer Erinnerung behält der 23-Jährige, der noch eine Bühlertäler Jugendmannschaft trainiert, das erste Betreten des Stadions auf Kreta. "Das erste Mal im Stadion war schon krass. Musik dröhnte aus den Boxen, das Stadion war mit 3 000 Zuschauern voll besetzt, einfach ein Wahnsinnsgefühl. Es hatte was von Beachvolleyball-Atmosphäre, da das Stadion direkt am Strand und Meer war", findet Knobelspies. Ein besonderer Moment für ihn war freilich auch die Nationalhymne. "Im DFB-Trikot in einer Reihe mit meinen Teamkollegen zu stehen und die Nationalhymne zu singen war schon unbeschreiblich. Es hat richtig gekribbelt, ich hatte einfach nur noch Gänsehaut", beschreibt Knobelspies, der das Fußballspielen in der Jugend des SV Sinzheim lernte, die bewegenden Minuten vor dem Anpfiff. Und auch für die Organisation hat die Nummer 23 des SV Bühlertal, die lediglich die Fahrt zum Flughafen selbst organisieren musste, nur lobende Worte übrig: "Alles andere wurde uns abgenommen vom DKFV. Und auch vor Ort lief alles blendend. Wir hatten ein gutes Hotel, ein abwechslungsreiches Tagesprogramm mit Trainingseinheiten, Taktikbesprechungen und Gegneranalysen. Einmal haben wir auch Aqua-Jogging gemacht zur Regeneration. Es war einfach ein cooles Event, das ich erleben durfte", sagt Knobelspies, der durchaus auf eine weitere WM-Teilnahme schielt.

Schließlich steht bereits 2020 die nächste Socca-WM an. Genauer Zeitpunkt noch offen, der Austragungsort ebenso. "Auf Kreta wurde gemunkelt, dass sie eventuell in Mexiko oder Dubai stattfinden soll. Ich wäre jederzeit bereit und hoffe natürlich auf einen Anruf", sagt der Bühlertäler Flügelflitzer und lacht, ganz zum Leidwesen von Johannes Hurle.

Denn ein Anruf von einem Bundestrainer lässt sich Jonas Knobelspies bekanntlich nicht entgehen - im Gegensatz zu Luca Waldschmidt und Nils Petersen.