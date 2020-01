Die Hoffnung lebt noch

(dpa) - Seine Bescheidenheit legte Karl Geiger (Foto: dpa) auch vor dem Neujahrsspringen nicht ab. So gut gelaunt wie nie zuvor ging es für den DSV-Hoffnungsträger zum zweiten Klassiker. "Ich fahre da mit einem Grinsen rüber", sagte der Oberstdorf-Zweite. » - Mehr



Kila-Cup: 40 Teams am Start Baden-Baden (red) - Zum letzten Wettkampf des Jahres trafen sich am Wochenende die Vereine aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zum zweiten Hallen-Kinderleichtathletik-Cup in Steinbach. 40 Mannschaften mit rund 370 Kindern waren am Start (Foto: rawo). » Weitersagen (red) - Zum letzten Wettkampf des Jahres trafen sich am Wochenende die Vereine aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zum zweiten Hallen-Kinderleichtathletik-Cup in Steinbach. 40 Mannschaften mit rund 370 Kindern waren am Start (Foto: rawo). » - Mehr