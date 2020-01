Natalie Tschierske ragt bei den Schülerinnen heraus

Noch gut gefüllt sind die Teilnehmerfelder in den Klassen U 16. Das täuscht aber über den tatsächlichen Leistungsstand in den Kreisvereinen hinweg, da ein Großteil aller Athletinnen vom SR Yburg Steinbach und vom TV Gernsbach kommt. In den Mannschaftswertungen führt Steinbach über 4 x 100 Meter, im Dreikampf und Vierkampf jeweils vor Gernsbach, über 3 x 800 Meter die TG Ötigheim vor Gernsbach. Im Blockwettkampf und im Siebenkampf gab es keine Mannschaften mehr.

Bei den Mädchen W 15 ragte Speerwerferin Natalie Tschierske (Rastatter TV) mit ihrem Titelgewinn bei den süddeutschen U-16-Meisterschaften in Koblenz und ihrem sechsten Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Bremen heraus. Ihre Bestweite steigerte sie auf 42,11 Meter. In Bremen vertrat sie den Kreis als einzige, in Koblenz war neben Tschierske noch Jolien Ring (LG Hardt) am Start und schaffte es über 80 Meter Hürden immerhin in den Zwischenlauf. Im Kreis führt Ring zudem über 100 Meter und im Blockwettkampf Sprint, Tschierske auch im Diskuswurf. Karla Rathmer (Steinbach) war die Beste im Weit-, Drei- und Hochsprung sowie im Drei- und Vierkampf. Nadia Zoe Schneider (TV Gernsbach) machte im Stabhochsprung mit 2,51 Metern und als zweifache badische Meisterin im Freien und in der Halle auf sich aufmerksam. Ihre Vereinskameradin Pia Westermann führt die Strecken von 300 bis 2 000 Meter an.

Die Klasse W 14 wird beherrscht von einer starken Luisa Ortanderl (SR Yburg), die in neun Disziplinen die Bestenliste anführt. 100 Meter sprintete sie in 13,20 Sekunden, 80 Meter Hürden in 12,78 Sekunden, 5,05 Meter sprang sie weit. Erste Plätze belegt sie zudem über 800 und 2 000 Meter, im Ballwurf, Dreikampf, Vierkampf und Blockwettkampf Lauf. Ihre Vereinskameradin Isabell Seebacher führt mit 9,81 Metern und 27,04 Metern mit Kugel und Speer, Mona Strecker (SR Yburg) im Stabhochsprung und Fünfsprung, Helena Stojanovic (SR Yburg) im Diskuswurf. In die Steinbacher Phalanx einbrechen konnten lediglich Angelina Mamic (TS Ottersdorf) im Hochsprung und Block Sprint sowie Nelli Gernsbeck (LAG Obere Murg) über 300 Meter.

Anni Michelfelder glänzt



mit schnellen Zeiten



Bei den Mädchen U 14 führt die LG Hardt im Mannschaftsdrei- und vierkampf vor Steinbach, über 4 x 75 Meter Steinbach vor der LG Hardt. Über 3 x 800 Meter liegt der TV Haueneberstein auf Platz eins. Aus diesen drei Vereinen kommen auch die Kreisbesten der Klasse W 13. Josefine Fruchtmann (Steinbach) führt im Hochsprung, Diskus-, Speer- und Ballwurf sowie im Block Sprint, Alessandra Jung (LG Hardt) im Block Wurf, im Dreikampf, Kugelstoßen und über 60 Meter Hürden. Lena Droll (Steinbach) führt über 75 Meter und im Weitsprung, Aline Bach (Haueneberstein) über 2 000 Meter und im Fünfsprung, Sarah Burkhard (Hardt) über 800 Meter.

In W 12 belegt Noe Göhrig (Hardt) die ersten Plätze über 75 Meter, 60 Meter Hürden, im Drei- und Vierkampf. Anni Michelfelder (TV Bühl) glänzte mit schnellen Zeiten über 800 Meter (2:45,18 Minuten), 2 000 Meter (7:58,35) und im Fünf-Kilometer-Straßenlauf (20:48). Beste Werferin mit Kugel, Diskus, Speer und Ball war Fatima Al Mahmuod (TG Ötigheim). Anna Hohmann (Steinbach) führt im Weit- und Fünfsprung, ihre Vereinskollegin Hana Kukic im Hochsprung. Annalisa Körner (LAG Obere Murg) machte mit guten 34,89 Metern im Hammerwurf auf sich aufmerksam. Die besten Blockwettkämpferinnen kommen vom SCL-Heel Baden-Baden: Philippa Jung führt im Block Sprint, Antonia Römer im Block Lauf und im Block Wurf.

Die Mannschaftswertungen U 12 werden von Steinbach (4 x 50 Meter, Dreikampf), Hügelsheim (Vierkampf) und Gaggenau (3 x 800 Meter) angeführt. In W 11 ist Leonie Tschierske (RTV) über 50 Meter, im Hoch- und Weitsprung, Ballwurf sowie Drei- und Vierkampf auf Platz eins zu finden und belegt somit alle Spitzenpositionen bis auf 800 Meter. Ihr Pendant in W 10 ist Jana Czada (VFB Gaggenau). Sie führt über 800 Meter, im Weitsprung, Ballwurf, Drei- und Vierkampf.

Bei den kleinsten U-10-Mädchen stellte die LG Hardt die beste Dreikampfmannschaft. Emma Kleinbub führt in W 9 über 50 Meter und im Dreikampf. Greta Kohlrautz (TV Haueneberstein) war Beste über 800 Meter und im Weitsprung. In W 8 liegt Hannah Dreixler (LG Hardt) in allen vier Disziplinen (50, Weit, Ball, Dreikampf) vorne. (rawo)