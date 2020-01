Carlsen auch als Fußball-Manager der Beste Von Hartmut Metz Dass Magnus Carlsen dominiert und vor dem Jahreswechsel in Moskau seine WM-Krone im Schnell- und Blitzschach verteidigte - Brett drüber. Damit haben sich die Kontrahenten längst abgefunden. Nach zehn Jahren an der Spitze der Schach-Weltrangliste durfte der 29-Jährige an Silvester aber auf ein selbst für ihn ungewöhnliches Novum anstoßen: Der Fußball-Verrückte hatte kurz vor Heiligabend die Führung in der "Fantasy Premier League" (FPL) übernommen.



Bei diesem weltweit größten interaktiven Managerspiel, das dem des "Kicker" um die Bundesliga ähnelt, stellt jeder ein virtuelles Team aus dem englischen Oberhaus zusammen. Mit strategischen Zügen und personellen Rochaden können die 7,2 Millionen Teilnehmer anhand der realen Ergebnisse von Manchester United, City & Co. Punkte sammeln. Vor knapp zwei Monaten tauchte der Norweger erstmals in den Top 1 000 auf. Anfang Dezember schob sich sein Team namens "Kjell Ankedal" auf Rang sechs und dann Platz vier, bevor der Satz an die Spitze vorbei an dem Liverpooler Ex-Profi Nick Tanner gelang! Carlsen mimt den strengen Logiker und sieht sich mit Fortuna im Bunde: "Im Schach weiß man hinterher genau, ob man gut war oder sich blöd anstellte." Lobpreisungen für seine Platzierung bei FPL will er dagegen keine, da ich "diese letztlich Glück verdanke". Laut dem englischen "Guardian" sieht das Tarjei Svensen anders: "Planung und Strategievermögen" seien gefordert, meint der norwegische Journalist. Bei Carlsen paare sich überdies ein "unglaubliches Gedächtnis" mit "herausragenden Fußball-Kenntnissen". Der sportverrückte Millionär nutzt laut Svensen seine "viele Freizeit dank eines fehlenden normalen Büro-Jobs", um als "großer Fußball-Fan alles anzuschauen". Hinzu kommt: "Magnus macht so etwas nie nur aus Spaß. Er will bei allem gewinnen", weiß sein Manager Espen Agdestein und schiebt nach, "Magnus ist extrem ehrgeizig!" Das bekamen auch einmal mehr seine Kontrahenten in Moskau zu spüren. "Auf 15 Partien ohne Niederlage bin ich stolz", verkündete der drahtige 29-Jährige nach der Titelverteidigung im Schnellschach mit 11,5 Punkten. Sein schärfster Verfolger, Hikaru Nakamura, versuchte erst gar nicht lange im Kampf um 60 000 Dollar Siegprämie, den Zähler Rückstand zu egalisieren und einen Tiebreak zu erzwingen. Der sonst so großmäulige US-Amerikaner sicherte lieber kleinlaut mit einem raschen Remis-Angebot in der letzten Runde den dritten Platz ab hinter dem 16-jährigen Iraner Alireza Firouzja (siehe "Zum Thema"). "Meinen Gegnern



fehlt der Biss!"



Entsprechend tadelte Carlsen seine handzahmen Herausforderer: "Meinen Gegnern fehlt der Biss! Um so ein Turnier zu gewinnen, muss man sich im Angriffsmodus befinden und darf keine Kurzremis schieben!" Dass er ein geringeres Risiko als seine Gegner eingehen müsse, sei jedoch auch "die brutale Wahrheit. Es hilft, dass ich weiß, dass ich besser bin als die Anderen!" Im Blitzschach mit drei Minuten Grundbedenkzeit musste Carlsen zwar nach 21 Runden ins Stechen. In diesem hielt der 29-Jährige aber Nakamura (beide 16,5) nach einem Remis in der zweiten Partie ebenso nieder. Der zurückgetretene russische Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik (15) nahm aus Spaß teil und bewies als Dritter seine alte Klasse. Seit 107 Turnierpartien



ungeschlagen



Sein Jahrzehnt als ununterbrochener Weltranglistenerster schloss Carlsen würdig ab: Zum dritten Mal nach 2014 und 2018 hat er alle drei relevanten Schach-Titel, unabhängig von der Bedenkzeit, auf sich vereint. Zehn Turniere gewann das Superhirn 2019 und blieb in 107 klassischen Partien in Folge ungeschlagen! Diesen Rekord möchte Carlsen gerne ausbauen - ansonsten zählt er mittlerweile "nur noch die WM-Titel".

