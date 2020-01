Schwere Aufgabe

Hügelsheim

Eppelheimer Tor wie vernagelt Hügelsheim (ndm) - Der Fluch des ESC Hügelsheim geht weiter: Am Samstagabend verloren die Rhinos ihr Heimspiel in der Eishockey-Regionalliga gegen Eppelheim mit 1:4. Trotz der erneuten Niederlage überwintern die Hügelsheimer auf Tabellenplatz vier, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würden.

Hügelsheim

Rhinos: Ruhe bewahren Hügelsheim (red) - Vier Niederlagen in Folge hat der ESC Hügelsheim zuletzt in der Eishockey-Regionalliga kassiert, der Playoffplatz gerät zunehmend in Gefahr. Am Samstagabend empfangen die Baden Rhinos nun den Playoff-Konkurrenten aus Eppelheim am Airpark (Foto: F. Vetter).

Ravensburg

Böse Klatsche für die Rhinos Ravensburg (red) - Der Negativlauf des ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga hält weiter an: Am Sonntagabend kam die Truppe von Trainer Richard Drewniak beim Tabellenführer aus Ravensburg mit 0:9 unter die Räder, belegt aber noch einen Playoffplatz (Foto: Seiter).