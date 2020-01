Flicks Neustart

Frankfurt

Eintracht: Die Last der Krise Frankfurt (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa).

München

Flick: Nicht mehr Bayern-Assistent München (dpa) - Ein tiefenentspannter Hans Flick hat Lust auf mehr. Eine Rückversetzung in die Assistenten-Rolle im Sommer kann er sich beim FC Bayern derzeit nicht mehr vorstellen. Der 54-Jährige will die Vereinsbosse mit Vollgas-Fußball und Erfolgen überzeugen (Foto: GES).

Freiburg

Nicht alles gut beim FC Bayern Freiburg (moe) - Mit seinem Last-Minute-Tor in Freiburg hat Joshua Zirkzee den FC Bayern vor einem schweren Dämpfer bewahrt. Der wuchtige Niederländer wird danach gelobt, alles gut war bei den Münchnern gegen den in der zweiten Hälfte starken SC längst nicht (Foto: AFP).