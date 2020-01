Härtetest in Gensheimers "Wohnzimmer"

Moskau

Carlsen bester Fußball-Manager Moskau (ham) - Magnus Carlsen hat nicht nur am Jahresende seine WM-Titel elf und zwölf bei der Schnell- und Blitzschach-WM in Moskau abgeräumt. Der Norweger (Foto: Ootes) übernahm auch im virtuellen Fußball-Managerspiel "Fantasy Premier League" Platz eins der Weltrangliste.

Wie Hallenfußball - nur ohne Halle Bühlertal (rap) - Normalerweise flitzt Jonas Knobelspies für den Fußball-Verbandsligisten SV Bühlertal die Linie entlang. Im Oktober tauschte der 23-Jährige aber den Mittelberg für ein Stadion am Strand in Kreta ein. Knobelspies nahm mit dem deutschen Team an der Socca-WM teil (Foto: rap).

Flick: Nicht mehr Bayern-Assistent München (dpa) - Ein tiefenentspannter Hans Flick hat Lust auf mehr. Eine Rückversetzung in die Assistenten-Rolle im Sommer kann er sich beim FC Bayern derzeit nicht mehr vorstellen. Der 54-Jährige will die Vereinsbosse mit Vollgas-Fußball und Erfolgen überzeugen (Foto: GES).