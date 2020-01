Djuricin soll "zünden"

Beim Tabellenletzten trägt seit dem 10. Dezember vergangenen Jahres der frühere KSC-Coach Markus Kauczinski die sportliche Verantwortung. Die Sachsen gehören zu den Mannschaften, von denen erwartet wird, dass sie sich mit aller Macht gegen den Abstieg stemmen und in der Winterpause personell nachbessern. Angeblich besteht Interesse an Marco Terrazzino vom SC Freiburg, der auch schon das Karlsruher Trikot trug (Januar 2011 bis Juni 2012). Ob auch der Tabellen-15. KSC auf dem Transfermarkt tätig wird, ist noch offen - in erster Linie wohl aber eine Frage der finanziellen Machbarkeit. "Alles ist möglich", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer vor Weihnachten zum Thema Zu- und Abgänge. Dass der ein oder andere Spieler, weil er bisher nicht richtig zum Zuge kam - Alexander Groiß, Justin Möbius, Martin Röser und Saliou Sané - den Wildpark verlässt genauso wie die ein oder andere Neuverpflichtung. Beides auch auf Leihbasis.

Vorbereitung im





spanischen Estepona



Für den heutigen Trainingsauftakt zeichnen sich aber keine Überraschungen ab. Trainer Alois Schwartz erwartet 23 Feldspieler und vier Torhüter in der Kabine. Kyoung-Rok Choi fällt wegen seines Kreuzbandrisses langfristig aus. Der Karlsruher Cheftrainer hofft, dass Neuzugang Marco Djuricin beim Neustart endlich "zündet". Außerdem wurde auch Lukas Grozurek den Erwartungen bisher sicher nicht gerecht. Der blau-weiße Schuh drückt aber weniger vorne an den Zehen (Offensive), sondern viel mehr hinten an der Ferse (Defensive). Mit 36 hat der KSC die meisten Gegentreffer der Zweiten Liga zu Buche stehen.

Unter diesem Aspekt darf man unter anderem darauf gespannt sein, wer beim ersten Punktspiel 2020 im Tor steht - wie bisher Benjamin Uphoff oder Marius Gersbeck? Uphoff jedenfalls machte in den letzten Wochen vor der Winterpause keinen "Nummer-eins"-Eindruck mehr. In den acht Tagen bis zum Abflug ins Trainingslager (12. bis 19. Januar in Estepona/Spanien) "werden wir vorwiegend im physischen Bereich arbeiten", kündigte Alois Schwartz gestern an, "und am Dienstag auch entsprechende Leistungstests durchführen". An der Costa del Sol stehen dann die Taktik und die Testspiele gegen Lausanne Sport (14. Januar) und Steaua Bukarest (18. Januar) im Vordergrund.