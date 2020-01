Volle Konzentration auf den Klassenerhalt

Karlsruhe

KSC wieder im Training Karlsruhe (red) - Ab dem heutigen Samstag nimmt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Foto: Prang/GES) den Trainingsbetrieb wieder auf. Vor dem Abflug ins Trainingslager (12. bis 19. Januar) ins spanische Estepona wird primär im physischen Bereich der Fokus liegen. » Weitersagen (red) - Ab dem heutigen Samstag nimmt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Foto: Prang/GES) den Trainingsbetrieb wieder auf. Vor dem Abflug ins Trainingslager (12. bis 19. Januar) ins spanische Estepona wird primär im physischen Bereich der Fokus liegen. » - Mehr

Baden-Baden

Erlesenes Teilnehmerfeld Baden-Baden (red) - Die SG Steinbach/Kappelwindeck lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Franz-Hoffmann-Turnier am Sonntag in die Halle 2 der Südbadischen Sportschule in Steinbach ein. Das Handball-Turnier wartet mit einem erlesenen Teilnehmerfeld auf (Foto: Manz). » Weitersagen (red) - Die SG Steinbach/Kappelwindeck lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Franz-Hoffmann-Turnier am Sonntag in die Halle 2 der Südbadischen Sportschule in Steinbach ein. Das Handball-Turnier wartet mit einem erlesenen Teilnehmerfeld auf (Foto: Manz). » - Mehr

Karlsruhe

Leiht der KSC Gondorf aus? Karlsruhe (red) - Zweitligist Karlsruher SC hat offenbar Interesse an einer Ausleihe von Jerome Gondorf (Foto: GES) vom Erstligisten SC Freiburg. Der 31-Jährige, der in Malsch wohnt, ist in dieser Saison beim SC kaum zum Zug gekommen, für den KSC wäre er sicher eine Verstärkung. » Weitersagen (red) - Zweitligist Karlsruher SC hat offenbar Interesse an einer Ausleihe von Jerome Gondorf (Foto: GES) vom Erstligisten SC Freiburg. Der 31-Jährige, der in Malsch wohnt, ist in dieser Saison beim SC kaum zum Zug gekommen, für den KSC wäre er sicher eine Verstärkung. » - Mehr