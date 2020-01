Immer wieder dieses Wembley-Tor

Karlsruhe

KSC wieder im Training Karlsruhe (red) - Ab dem heutigen Samstag nimmt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Foto: Prang/GES) den Trainingsbetrieb wieder auf. Vor dem Abflug ins Trainingslager (12. bis 19. Januar) ins spanische Estepona wird primär im physischen Bereich der Fokus liegen. » Weitersagen (red) - Ab dem heutigen Samstag nimmt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Foto: Prang/GES) den Trainingsbetrieb wieder auf. Vor dem Abflug ins Trainingslager (12. bis 19. Januar) ins spanische Estepona wird primär im physischen Bereich der Fokus liegen. » - Mehr

Kuppenheim

Startschuss für die Ballzauberer Kuppenheim (rap) - Der Ball rollt wieder: Ab Freitag, mit dem Turnier des Fußball-Verbandsligisten Kuppenheim, nimmt der Budenzauber Fahrt auf. Am Samstag geht es bei der Hardtmeisterschaft um das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup, der am 26. Januar stattfindet (Foto: Seiter). » Weitersagen (rap) - Der Ball rollt wieder: Ab Freitag, mit dem Turnier des Fußball-Verbandsligisten Kuppenheim, nimmt der Budenzauber Fahrt auf. Am Samstag geht es bei der Hardtmeisterschaft um das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup, der am 26. Januar stattfindet (Foto: Seiter). » - Mehr

Frankfurt

Eintracht: Die Last der Krise Frankfurt (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa). » - Mehr