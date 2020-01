Spannende Spiele und schöne Atmosphäre

Baden-Baden

Erlesenes Teilnehmerfeld Baden-Baden (red) - Die SG Steinbach/Kappelwindeck lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Franz-Hoffmann-Turnier am Sonntag in die Halle 2 der Südbadischen Sportschule in Steinbach ein. Das Handball-Turnier wartet mit einem erlesenen Teilnehmerfeld auf (Foto: Manz).

Baden-Baden

Wiedersehen mit Laetitia Quist Baden-Baden (moe) - im letzten Spiel des Jahres in der dritten Handball-Bundesliga muss die SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) auswärts ran. Gegen die TuS Metzingen II kommt es unter anderem zu Wiedersehen mit Leatitia Quist, die mittlerweile für die "TusSies" trifft.

Baden-Baden

Rebland-SG gegen TV Möglingen Baden-Baden (moe) - Nach der bösen Klatsche gegen Haunstetten haben die Drittliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck in Gröbenzell mit einem Sieg wieder in die Spur gefunden. Im Heimspiel gegen Möglingen soll nun der nächste Erfolg eingefahren werden (Foto: toto).

Kuppenheim

Knock-out in den Schlusssekunden Kuppenheim(moe) - Die Handballer von Phönix Sinzheim haben das Südbadenliga-Derby bei der SG Muggensturm/Kuppenheim (Foto: fuv) knapp mit 24:23 gewonnen. Matchwinner war Alexander Bossert, der zwei Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer der Gäste markierte.