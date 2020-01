Voll auf Titelkurs

Das vor der Spielrunde gesetzte Ziel Klassenerhalt wurde nach den ersten drei Erfolgen, dem 8:3 beim TSV Herrlingen, dem 8:6 beim Mitaufsteiger TTV Ettlingen und dem 8:5 bei der Heimpremiere gegen den



1. TTC Ketsch, zu "Wir wollen vorne mitspielen" nach oben korrigiert. Die Mannschaft steigerte sich von Spiel zu Spiel, was sich in den Ergebnissen positiv niederschlug. 8:2 beim TTC Singen, 8:3 beim TSV Untergröningen und 8:2 gegen den TTV Burgstetten.

So kam es drei Spieltage vor dem Vorrundenende zum Topspiel gegen den Tabellenzweiten VfL Sindelfingen II. Mit Spitzenspielerin Eva Rentschler hat die Mann schaft aus Württemberg die stärkste Einzelspielerin in ihren Reihen. Nach einem 1:1-Zwischenstand in den Doppeln konnte lediglich Rentschler mit drei Einzelpunkten das Ergebnis für die Gäste einigermaßen erträglich gestalten. In der vorletzten Begegnung kam es zum zweiten Gipfeltreffen innerhalb einer Woche: Diesmal ging es gegen den neuen Rangzweiten NSU Neckarsulm II. Nach zwei Doppelerfolgen wurde das junge Team der Gäste von den TTF Rastatt, die in dieser Auseinandersetzung zur Bestform aufliefen, mit 8:0 regelrecht abgeschossen. Mit dem 8:1-Sieg im letzten Vorrundenmatch gegen den TTC Frickenhausen feierten die TTF mittlerweile den 28. Pflichtspielsieg in Folge. Hinter dem verlustpunktfreien Tabellenführer aus Rastatt klafft eine beruhigende Lücke von fünf Zählern zum Rangzweiten VfL Sindelfingen II, ein weiterer Punkt zurück folgt der Talentschuppen der NSU Neckarsulm. Der TSV Herrlingen (10:8) und die drei punktgleichen Teams des



1. TTC Ketsch, des TTV Burgstetten und dem TTC Singen (alle 9:9) bilden das Mittelfeld.

TTF dominieren,



Ettlingen gefährdet



Gefährdet ist der TTV Ettlingen (6:12), der den Relegationsplatz belegt. Am Tabellenende folgen etwas abgeschlagen der TSV Untergröningen und der TTC Frickenhausen (beide 2:16). Die Bestenliste im ersten Paarkreuz führt Eva Rentschler mit 21:0-Siegen an, dicht gefolgt von Bittner (21:2). An dritter Stelle folgt Singens Nummer eins Franziska Plieninger mit 18:5-Einzelerfolgen. Merkel, Rastatts Nummer zwei, belegt mit 13:7-Erfolgen Platz acht. Mit 16:4-Einzelpunkten führt Rastatts Mannschaftsführerin Gibs die Rangliste im zweiten Paarkreuz an. Der Abstand zur zweitplatzierten Jana Schufft (8:3) erscheint riesig. Mit 11:6-Erfolgen erzielte Rastatts Nummer vier, Hörig, den sechsten Platz. Gibs sicherte sich mit Nina Merkel mit 7:2-Siegen auch den ersten Platz im Doppel. Natalie Bacher/Katharina Huber vom VfL Sindelfingen II wurden mit 6:1-Erfolgen Zweite. Mit 4:5-Siegen kamen Bittner/Hörig auf den 14. Rang.

Mit dem fünf Punkte Vorsprung im Rücken wollen die TTF nun das Ziel "Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga" in Angriff nehmen. (ti)