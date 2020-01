Herrmann erlöst Biathletinnen

Gelsenkirchen

Dahlmeier: Freude auf Normalität Gelsenkirchen (sid) - Laura Dahlmeier (Foto: dpa) freut sich nach ihrem endgültigen Abschied von der Biathlon-Bühne auf die Normalität. "Es ist alles ein bisschen ruhiger. Ich bin froh, dass ich nicht mehr 110 Prozent geben muss, sondern vielleicht 95 Prozent reichen", sagte sie.

Hochfilzen

Peiffer hofft auf Hochfilzen Hochfilzen (dpa) - Der Start in die Biathlon-Saison war für Arnd Peiffer (Foto: dpa) nicht berauschend. Beim Weltcup in Hochfilzen soll es besser laufen. Peiffer hat sich noch nicht festgelegt, wie lange die Karriere noch dauern wird. "Ich denke da von Jahr zu Jahr", sagt der Olympiasieger.