Dohmann steht im Olympiakader

Insgesamt gibt es im Kader-System des Deutschen Leichtathletik-Verbandes mehrere Kaderstufen. In den Olympiakader werden die erfolgreichsten deutschen Spitzenathleten berufen, die über ein nachgewiesenes Medaillen - oder Finalplatzpotenzial bei Olympischen Spielen verfügen. In den Perspektivkader werden Athleten mit einer Prognose, im laufenden Olympiazyklus in den Olympiakader aufzusteigen, aufgenommen. Für die Berufung in den Nachwuchskader 1 kommt nahezu das gleiche Verfahren wie für die Perspektivkaderathleten zur Anwendung, getrennt in die Kategorien U 23 und U 20. Die U-18-Jugend ist dann im Nachwuchskader 2 erfasst. Jeder einzelne Landesverband, so auch der Badische und der Württembergische Leichtathletik-Verband, hat zudem noch den Landeskader (LK) 1 U 23 für die besten Junioren, den LK 1 für die stärksten Jugendlichen U 20 sowie den LK 2 für die besten 15- und 16-Jährigen. Im Talentkader, dem bisherigen F-Kader, sind die 14-Jährigen erfasst.

Aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl sind 24 Athletinnen und Athleten in den Listen veröffentlicht, zwei weniger als im Vorjahr, und kommen damit zu einer Förderung durch den Verband. Am höchsten eingestuft ist im Olympiakader der Geher Carl Dohmann (SCL-Heel Baden-Baden) als einer von sieben Baden-Württembergern. Im nationalen Perspektivkader steht sein Disziplinkollege Na-



thaniel Seiler (TV Bühlertal). Im DLV-Nachwuchskader 1 U 23 stehen Diskuswerferin Leia Braunagel (SCL-Heel) und Kugelstoßer Nico Maier (SR Yburg Steinbach).

National nicht mehr aufgeführt ist 400-Meter-Läufer Justus Baumgarten (SCL-Heel). Er steht jetzt im Landeskader 1 U 23. Im LK1 (Jahrgänge 2001 bis 2003) sind erfasst: Hanna Altmann (SR Yburg Steinbach; Dreisprung), Helen Baumgarten (SR Yburg; 100/200 Meter), Jonathan Bertele (TV Bühlertal; Speerwurf), Rachel Fruchtmann (Yburg; Dreisprung), Tim Kilka (Yburg; Dreisprung), Kevin Klyk (TV Gernsbach; Weitsprung), Vanessa Kobialka (TV Iffezheim; Diskuswurf), Lars Lawo (Yburg; Dreisprung), die Ötigheimerin Lisa Merkel (LGR Karlsruhe; 1 500 Meter) und die Bühlerin Sophia Seiter (LGR Karlsruhe; 1 500 Meter).

Dem LK 2 (Jahrgänge 2004 bis 2005) gehören Jakob Koegl (SR Yburg; Diskuswurf), Matteo Körner (LAG Obere Murg; Hammerwurf), Luisa Ortanderl (Yburg; Sprint/Sprung), Karla Rathmer (Yburg; Dreisprung), Luis Roth (LAG; Lauf), Elias Schalamon (KAG; Hammerwurf) und Natalie Tschierske (TV Iffezheim; Speerwurf) an. Im Talentförderkader Baden-Württemberg (M/W 14) stehen mit Josephine Fruchtmann (SR Yburg; Wurf) und Benjamin Redzepagic (Yburg; Sprint/Sprung) für 2020 nur noch zwei Athleten aus dem Kreisgebiet. (rawo)