Ernüchternder Systemabsturz

San Francisco

San Francisco

Football-Hochzeit in Amerika San Francisco (red) - Mit den Playoffs hat die Hochsaison im NFL-Football in Übersee begonnen. Am Samstag spielen die San Francisco 49ers gegen die Minnesota Vikings. Beim zweitbesten Hauptrundenteam aus Kalifornien spielt in Linebacker Mark Nzeocha (Foto: AFP) ein Deutscher mit.

Konstanz

Konstanz

TTC Iffezheim will Aufholjagd starten Konstanz (red) - Die Winterpause ist nun auch für die Tischtennisspieler vorbei. In der Verbandsliga will das Kellerkind TTC Iffezheim nach seinem ersten Saisonsieg im letzen Spiel 2019 nun am Bodensee bei der GW Konstanz und beim TTC Singen II nachlegen (Foto: Archiv).

Rastatt

Rastatt

Ludwig: "Wir waren richtig fleißig" Rastatt (red) - Während die deutschen Handballer bei der EM auf Medaillenjagd sind, finden am Wochenende auch in Mittelbaden die ersten Spiele wieder statt. In der Südbadenliga will Kellerkind TuS Helmlingen mit einem Sieg gegen Meißenheim das neue Jahr beginnen (Foto: Archiv).

Oberhof

Oberhof

Denise Herrmann Biathlon-Zweite Oberhof (sid) - Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Foto: dpa) setzte im ersten Rennen des Jahres ein dickes Ausrufezeichen. Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal belegte beim Heim-Weltcup in Oberhof im Sprint über 7,5 km Platz zwei hinter der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland.