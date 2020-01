Rastatter SC/DJK und FC Lichtental lösen Tickets

Konstanz

TTC Iffezheim will Aufholjagd starten Konstanz (red) - Die Winterpause ist nun auch für die Tischtennisspieler vorbei. In der Verbandsliga will das Kellerkind TTC Iffezheim nach seinem ersten Saisonsieg im letzen Spiel 2019 nun am Bodensee bei der GW Konstanz und beim TTC Singen II nachlegen (Foto: Archiv).

Baden-Baden

Stadtmeister gesucht Baden-Baden (rap) - Am Wochenende finden die nächsten Fußball-Qualifikationsturniere für den 39. BT-Mittelbaden-Cup statt. Sowohl der Baden-Badener Stadtmeister als auch der Gewinner der 33. offenen Murgtalmeisterschaften nehmen am Turnier Ende Januar teil (Foto: Seiter).

Bühl

FFC gewinnt Trautmann-Cup Bühl (rap) - Fußball-Oberligist Freiburger FC hat am Sonntag den Hans-Trautmann-Cup in der Bühler Großsporthalle gewonnen. Die Hardtmeisterschaft sicherte sich der FV Würmersheim. Für den BT-Mittelbaden-Cup qualifizierte sich der FV Steinmauern (Foto: toto).

Kuppenheim

Startschuss für die Ballzauberer Kuppenheim (rap) - Der Ball rollt wieder: Ab Freitag, mit dem Turnier des Fußball-Verbandsligisten Kuppenheim, nimmt der Budenzauber Fahrt auf. Am Samstag geht es bei der Hardtmeisterschaft um das erste Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup, der am 26. Januar stattfindet (Foto: Seiter).