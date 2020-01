Zwischen Enttäuschung und Stolz

Konstanz

TTC Iffezheim will Aufholjagd starten Konstanz (red) - Die Winterpause ist nun auch für die Tischtennisspieler vorbei. In der Verbandsliga will das Kellerkind TTC Iffezheim nach seinem ersten Saisonsieg im letzen Spiel 2019 nun am Bodensee bei der GW Konstanz und beim TTC Singen II nachlegen (Foto: Archiv). » Weitersagen (red) - Die Winterpause ist nun auch für die Tischtennisspieler vorbei. In der Verbandsliga will das Kellerkind TTC Iffezheim nach seinem ersten Saisonsieg im letzen Spiel 2019 nun am Bodensee bei der GW Konstanz und beim TTC Singen II nachlegen (Foto: Archiv). » - Mehr

Baden-Baden

Arnd Zeigler im BT-Interview Baden-Baden (rap) - Arnd Zeigler ist mit seiner Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" mittlerweile ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Im Interview spricht er über sein Bühnenprogramm, sein schweres Leben als Werder-Fan und die Liebe zum Amateurfußball (Foto: WDR). » Weitersagen (rap) - Arnd Zeigler ist mit seiner Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" mittlerweile ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Im Interview spricht er über sein Bühnenprogramm, sein schweres Leben als Werder-Fan und die Liebe zum Amateurfußball (Foto: WDR). » - Mehr

Lund

Rebland-SG holt Silbermedaille Lund (red) - Mit einer Silbermedaille im Gepäck kehrte der Handball-Nachwuchs der SG Steinbach/Kappelwindeck vom internationalen Turnier aus dem schwedischen Lund zurück. Das Team, zusammengesetzt aus C- und B-Mädchen, zeigte an allen drei Tagen starke Leistungen (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Mit einer Silbermedaille im Gepäck kehrte der Handball-Nachwuchs der SG Steinbach/Kappelwindeck vom internationalen Turnier aus dem schwedischen Lund zurück. Das Team, zusammengesetzt aus C- und B-Mädchen, zeigte an allen drei Tagen starke Leistungen (Foto: pr). » - Mehr

Mannheim

EM-Test für DHB-Team Mannheim (sid) - Wichtiger Test für Bundestrainer Christian Prokop (Foto: dpa), mit Spannung erwartetes Comeback von Torhüter Johannes Bitter: Die DHB-Handballer proben am Samstag gegen Island den Ernstfall. Am Dreikönigstag folgt noch die EM-Generalprobe gegen Österreich. » Weitersagen (sid) - Wichtiger Test für Bundestrainer Christian Prokop (Foto: dpa), mit Spannung erwartetes Comeback von Torhüter Johannes Bitter: Die DHB-Handballer proben am Samstag gegen Island den Ernstfall. Am Dreikönigstag folgt noch die EM-Generalprobe gegen Österreich. » - Mehr