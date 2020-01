Alle Kicker nun vor Ort

Denn knapp die Hälfte der Wildparkprofis - zwei Torhüter und neun Feldspieler - nahmen am Sonntag noch unter dem Motto "Kicken für den guten Zweck" an der siebten Auflage des Schauinsland-Reisen Cups in Gummersbach teil und gingen aus dem Hallenturnier mit sechs Mannschaften als Sieger hervor (wir berichteten). "Das Teilnehmerfeld wurde von unserem Partner Onside Sports zusammengestellt", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer die zweigeteilte Anreise, "und das Antrittsgeld konnten wir zur Finanzierung unseres Aufenthalts in Andalusien gut gebrauchen."

Nicht dabei in Estepona sind Kyoung-Rok Choi nach seinem Kreuzbandriss und Janis Hanek wegen seiner hartnäckigen Adduktorenprobleme sowie Malik Batmaz (19), der gestern bis zum Saisonende an den VfB Stuttgart II ausgeliehen wurde, um in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln. Dafür nahm Cheftrainer Alois Schwartz die A-Junioren Jannis Rabold und David Trivunic mit nach Spanien. Dort steht schon heute (17 Uhr) das erste von drei Testspielen innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm - in La Linea de la Concepcion, etwa 40 Kilometer südlich des KSC-Quartiers, gegen den FC Lausanne-Sport, den Tabellenführer der Schweizer Challenge League (Zweite Liga). Dabei wird Schwartz vor allem ein Auge darauf haben, wie seine Spieler gegen den Ball arbeiten. Denn um das große Ziel Klassenerhalt letztendlich erreichen zu können, muss der KSC in den noch 16 Spielen der Restrunde die Anzahl seiner Gegentore (bisher 36) deutlich senken.

Nachdem Stammkeeper Benjamin Uphoff in den letzten Spielen vor der Winterpause keinen "Nummer-eins-Eindruck" mehr hinterlassen konnte, dürfte in Spanien auch der Konkurrenzkampf mit Marius Gersbeck um den Platz zwischen den KSC-Pfosten eröffnet werden.

Die zwei weiteren Vorbereitungsspiele finden auf dem Trainingsgelände in Estepona statt: am Freitag (16 Uhr) gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Essen und am Samstag (15 Uhr) gegen den rumänischen Erstligisten Fotbal Club Sporting Bukarest (FCSB).