Rastatter Heber zittern sich zum Sieg

Die Rastatter Hebergemeinschaft (HG) empfing den TV Waldhof und musste dabei ohne den erkrankten deutschen Juniorenmeister Tim Stößer antreten. Auch die Gäste aus Mannheim hatten einen Ausfall zu verkraften.

Es ging mit der ersten Disziplin, dem Reißen, los. Im ersten Heberblock der Rastatter eröffnete Laura Busch den Wettkampf. Aufgrund einer Erkältung musste sie es an diesem Abend ein wenig leichter angehen. Nichtsdestotrotz konnte sie 52 kg reißen. Darauf folgte Yusuf Ünal, der mit 65 kg laut Mitteilung eine neue Bestmarke aufstellte. Zuletzt gelang Johannes Heidt mit 85 kg ebenfalls eine Bestleistung. Bereits nach dem ersten Heberblock zeichnete sich ab, dass dies ein fesselnder Wettkampf werden sollte - die Führung wechselte nach den einzelnen Versuchen stets hin- und her.

Den zweiten Heberblock eröffnete Jan Vogel, ihm gelangen letztlich 85 kg. Rico Bauer brachte anschließend noch 90 kg in die Mannschaftswertung ein. Letzter Rastatter Heber war Marius Fitterer, der in seinem zweiten Versuch an 105 kg scheiterte. Nachdem der Mannheimer André Disch in seinem letzten Versuch ebenfalls an 105 kg scheiterte, lag die Entscheidung in Fitterers Hand. Dieser bewies starke Nerven und bewältigte schließlich die 105 kg. Damit sicherte er der HG den ersten Teilpunkt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause folgte mit dem Stoßen die zweite Disziplin. Auf Rastatter Seite war Busch erneut erste Heberin, sie konnte 65 kg umsetzen und ausstoßen. Ünal folgte mit 76 kg im zweiten Versuch. Anschließend konnte er noch 81 kg umsetzen, allerdings nicht mehr ausstoßen. Heidt stellte mit 108 kg eine neue Bestleistung auf. Beide Mannschaften lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem Ende des ersten Blocks herrschte Gleichstand im Stoßen: 84,5 zu 84,5 Kilopunkte.

Im zweiten Block ging Vogel als erster Rastatter an den Start. Ihm gelangen drei gültige Versuche, unter anderem mit 108 kg. Bauer blieb ebenfalls fehlerlos und konnte im letzten Versuch 115 kg stoßen. Doch Mannheim präsentierte sich ebenfalls fehlerfrei, sodass es letztlich auf einen Zweikampf zwischen Disch und Fitterer hinauslief. Beide hatten in ihren ersten Versuchen jeweils 115 und 121 kg gestoßen. Der Mannheimer Disch ließ sich für seinen letzten Versuch 127 kg auflegen. Dies erwies sich als ein schwerer Kampf. Er konnte die Last gerade noch umsetzen, atmete tief durch und brachte das Gewicht mit allerletzter Kraft über Kopf. Damit bauten die Mannheimer ihre Führung im Stoßen aus. Nun hatte Fitterer an diesem Abend einmal mehr die Möglichkeit, den Wettkampf zu entscheiden. Er wählte ebenfalls 127 kg für den finalen Versuch. Mit dieser Last hätten sich die Rastatter den Punkt im Zweikampf gesichert. Die Anspannung war immens, doch Fitterer bewies erneut Nerven wie Drahtseile: Er setzte das Gewicht in den Stand um und ließ einen gekonnten Ausstoß folgen.

In einem spannenden Wettkampf gewann die Rastatter Hebergemeinschaft 2:1 gegen die Gäste aus Mannheim - mit einem Vorsprung von gerade einmal 1,3 kg. Am nächsten Wettkampftag ist die HG Rastatt in Durlach zu Gast, darauf folgt der letzte Heimkampf gegen den AC Weinheim am 7. März. (red)