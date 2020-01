Sechsstündiger Marathon nach Fehlstart

Die Rochade Kuppenheim bleibt in der Verbandsliga weiter ungeschlagen. Durch das 4:4 gegen die OSG Baden-Baden V büßte die Schachgemeinschaft allerdings mit 6:2 Zählern die Tabellenführung ein und liegt nun auf Rang zwei. Die Kuppenheimer erwischten dabei einen Fehlstart: An Brett drei und vier patzten Patrick Karcher un d Velimir Kresovic ungewohnt schnell. Die Familie Doll, Sohn Alexander und Vater Stefan, ließ sich die beiden Siege nicht mehr nehmen.

Joachim Kick verkürzte für die Gastgeber auf 1,5:2,5, nachdem sich Jochen Klumpp mit seinem ehemaligen Kuppenheimer Vereinskameraden Jürgen Gersinska friedlich getrennt hatte. Kick opferte eine Figur für fulminanten Angriff und vier Bauern. Der König von Michael Leonov entkam nur noch unter großen Einbußen. Markus Merklinger und Spitzenspieler Hartmut Metz remisierten ebenfalls mit Thomas Bittner beziehungsweise dem Finnen Mikko Kivisto. Weil Michael Lorenz seine Gewinnstellung zwischenzeitlich in den Ausgleich verdarb, durfte Baden-Baden sogar noch auf einen knappen Erfolg hoffen. Nach einem weiteren Schnitzer von Jonas Jurga konnte Lorenz jedoch zum 3,5:3,5 ausgleichen.

Hernach versuchte Hubert Schuh mehr als sechs Stunden lang, ein Endspiel mit Turm gegen Läufer und jeweils einem Bauern zu gewinnen. Doch Arkady Chernykh verteidigte sich umsichtig. Der ehemalige Bundesligaspieler Schuh fügte sich daher nach fast 100 Zügen in die Punkteteilung zum 4:4.

Die Reserve überraschte mit dem ersten Saisonerfolg: In Bühlertal gelang dem Team von Alexander Hatz trotz personeller Nöte ein 4,5:3,5. Mit 2:6 Zählern liegt nun der Klassenerhalt wieder in Reichweite. Die drei Punktegaranten Ralf Gantner, Reinald Kloska und Louis Wunsch brachten ihr Oktett in Front. Spitzenspieler Hatz, Daniel Scheuermann und Hussain Chaltchi verteidigten mit ihren Unentschieden den Vorsprung. Die Niederlagen von Jan Prok und Patrick Gottwald fielen deshalb nicht mehr sonderlich ins Gewicht.

In der Kreisklasse I wahrte Kuppenheim III mit 6:0 Zählern die weiße Weste. Ihr Scherflein trugen dazu der zwölfjährige Joel Kraus und Rouven Wieser bei. Der Neunjährige setzte seinen nominell deutlich überlegenen Kontrahenten Simon Schlotter matt. Axel Aschenberg, Sascha Schmidt und der 81-jährige Fritz Kolb erhöhten auf 6,5:1,5 über Ötigheim III. Jürgen Biskup, Waldemar Schlangen und Jugendleiter Thomas Braun remisierten für den Tabellenzweiten. (ham)