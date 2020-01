Ausrutscher nicht mehr erlaubt

Gleiches gilt wohl für Gijs van Solkema, der mit der holländischen Nationalmannschaft sogar schon in der Gruppenphase scheiterte. Andererseits aber musste Lüneburgs Trainer Stefan Hübner in der Vorbereitung auf zwei wichtige Spieler verzichten. Gut möglich, dass die Norddeutschen deshalb etwas Rhythmusprobleme haben.

Ganz anders sieht es bei den Bisons aus, wo Verstappen nach seiner Hüft-OP wieder vor Tatendrang strotzt. Die Zeit des Lernens sei vorbei, sagt er, in der Rückrunde müssen so viele Punkte wie möglich gemacht werden, fordert er. "Und ich erwarte, dass wir konstant auf höherem Niveau spielen", legt er die Latte hoch. Ausrutscher, wie die Niederlage direkt vor Weihnachten in Eltmann, dürften sich nicht wiederholen.

Immerhin wurde die Zeit zwischen den Jahren gut genutzt, unter anderem gewannen die Bisons, betreut von Co-Trainer Alejandro Kolevich, ungeschlagen das internationale Turnier in Genf. Neben Belgiens Tabellenführer Lindemans Aalst wurde dabei auch Fino Kaposvar (Ungarn) geschlagen, der neue Verein des langjährigen Bison-Trainers Ruben Wolochin. Am Freitag vergangener Woche folgte dann im Testspiel gegen die United Volleys Frankfurt ein beachtliches 2:2, das Verstappen in seiner Einschätzung bestätigt, wonach jeder in der Liga jeden schlagen könne. Allein Meister Berlin sei derzeit eine Klasse für sich.

Deshalb sei ein Sieg gegen den Tabellenfünften Lüneburg fast schon Pflicht, wenn es mit den Playoffs noch etwas werden soll. Sechs Punkte liegen die Bisons bereits hinter dem langjährigen Rivalen Rottenburg auf Rang acht zurück, Ausrutscher darf man sich da keine mehr erlauben. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag, im März ist schon alles vorbei", stellt Verstappen klar, dass er volle Konzentration auf das anstehende Spiel verlangt. Zumal es gegen Lüneburg auf Kleinigkeiten ankommen wird.

"Lüneburg macht im Angriff wenig Fehler, entscheidend wird sein, dass wir in der Feldabwehr keinen Ball verloren geben." Dabei dürfte auch die Unterstützung der heimischen Fans helfen, die sich auf eine rassige Partie freuen können. Personell kann Verstappen auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, auch Mittelblocker Alpar Szabo, der sich in Genf am Finger verletzte, ist wieder voll einsatzbereit.