Neumaier und Gibs räumen ab

Trondheim

Golla aus Kader gestrichen Trondheim (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der EM auf Kreisläufer Johannes Golla (Foto: dpa). Der 22-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt schaffte es nicht in den finalen 16er-Kader für das Auftaktspiel des DHB-Teams am Donnerstag gegen die Niederlande.

Dortmund

Ex-Nationaltorwart Hans Tilkowski tot Dortmund (dpa) - Der deutsche Fußball trauert um Hans Tilkowski (Foto: dpa). Der einstige Torhüter der Nationalmannschaft starb im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Sein Name ist eng verknüpft mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 gegen England.

Mannheim

EM-Test für DHB-Team Mannheim (sid) - Wichtiger Test für Bundestrainer Christian Prokop (Foto: dpa), mit Spannung erwartetes Comeback von Torhüter Johannes Bitter: Die DHB-Handballer proben am Samstag gegen Island den Ernstfall. Am Dreikönigstag folgt noch die EM-Generalprobe gegen Österreich.

Frankfurt

Eintracht: Die Last der Krise Frankfurt (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa).