Regionales Eigengewächs überzeugt auf bundesweiter Bühne

San Francisco

Football-Hochzeit in Amerika San Francisco (red) - Mit den Playoffs hat die Hochsaison im NFL-Football in Übersee begonnen. Am Samstag spielen die San Francisco 49ers gegen die Minnesota Vikings. Beim zweitbesten Hauptrundenteam aus Kalifornien spielt in Linebacker Mark Nzeocha (Foto: AFP) ein Deutscher mit. » Weitersagen (red) - Mit den Playoffs hat die Hochsaison im NFL-Football in Übersee begonnen. Am Samstag spielen die San Francisco 49ers gegen die Minnesota Vikings. Beim zweitbesten Hauptrundenteam aus Kalifornien spielt in Linebacker Mark Nzeocha (Foto: AFP) ein Deutscher mit. » - Mehr

Stuttgart

Auf Nagelsmanns Empfehlung Stuttgart (dpa) - Ein Mathematiker soll dem VfB Stuttgart die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga sichern: Pellegrino Matarazzo gibt sich vor seinen ersten Spielen als Cheftrainer eines Profiteams optimistisch. Bevor der VfB ihn verpflichtete, hatte er sich prominenten Rat geholt (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Ein Mathematiker soll dem VfB Stuttgart die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga sichern: Pellegrino Matarazzo gibt sich vor seinen ersten Spielen als Cheftrainer eines Profiteams optimistisch. Bevor der VfB ihn verpflichtete, hatte er sich prominenten Rat geholt (Foto: dpa). » - Mehr

Frankfurt

Eintracht: Die Last der Krise Frankfurt (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Adi Hütter ist mit Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt. Nun steht der Chefcoach vor der größten Herausforderung: Die in die Krise geratenen Hessen aus dem Bundesliga-Abstiegssog zu bringen (Foto: dpa). » - Mehr