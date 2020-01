Nächster Halt: BT-Mittelbaden-Cup

Zwei Startplätze sind noch zu vergeben. Sowohl beim Bühler Stadtpokal als auch bei der Rastatter Stadtmeisterschaft wird nochmal schnell kombiniert, fintenreich getrickst und scharf geschossen. Schließlich lautet das Motto - nächster Halt: Mittelbaden-Cup.

Den Anfang macht morgen die Rastatter Stadtmeisterschaft in der Niederbühler Sporthalle. Insgesamt sind neun Mannschaften am Start, doch der Bezirksligist Rastatter SC/DJK kann ganz entspannt in Niederbühl aufspielen, trumpfte die Unic-Elf doch als Gast bei den 33. offenen Murgtalmeisterschaften auf und sicherte sich mit einem 4:3-Finalsieg gegen den VFB Gaggenau bereits das Ticket für den BT-Mittelbaden-Cup. Daher streiten sich die restlichen acht Vereine (FC Rastatt 04, Frankonia Rastatt, Gastgeber OSV Rastatt, FV Ottersdorf, FV Plittersdorf, SV Niederbühl/Donau, FV Rauental und der SC Wintersdorf) um den Startplatz. Beginn ist um 14.30 Uhr, die Siegerehrung erfolgt gegen 20 Uhr. Titelverteidiger ist der A-Ligist FC Rastatt 04, der im vergangenen Jahr im Endspiel den RSC/DJK bezwang.

Tags darauf wird dann der finale Startplatz für den Budenzauber in Durmersheim, den dieses Jahr der FV Würmersheim veranstaltet, beim Bühler Stadtpokal vergeben. Sechs Vereine sind mit von der Partie, Landesligist VfB ist als überbezirklich spielende Mannschaft bereits für den BT-Cup qualifiziert. Im vergangenen Jahr gewann die Hassenstein-Elf hochüberlegen den Stadtpokal, fertigte im Finale den A-Ligisten SC Eisental mit 8:1 ab. Auch am Sonntag ist der VfB der Topfavorit, weshalb bereits eine Finalspielteilnahme für die restlichen fünf Vereine reicht, um in Durmersheim dabei zu sein. Das Turnier beginnt um 14.30 Uhr, Ausrichter ist der SV Neusatz.

Bislang sind für den BT-Mittelbaden-Cup die drei Verbandsligisten (Kuppenheim, Mörsch, Bühlertal), Ausrichter Würmersheim sowie die Landesligisten Ottersweier, Bühl, Loffenau, Sinzheim und Elchesheim qualifiziert. Dazu gesellt sich der FV Steinmauern (Dritter Hardtmeisterschaft), FC Lichtental (Baden-Badener Stadtmeister), RSC/DJK (Murgtalmeister) sowie die Wildcard-Inhaber Muggensturm und Phönix Durmersheim.

Bereits heute spielen die C-Jugendlichen ab 18.30 Uhr den Bühler Stadtmeister aus, morgen sind dann die D-Junioren (9 Uhr), die F-1-Jugend (12.20 Uhr), die F-2-Jugend (14.20 Uhr) sowie die E-Jugendlichen (17.40 Uhr) am Ball.

Auch in der Ebersteinhalle rollt morgen ab 16 Uhr der Ball, wenn der FC Obertsrot zu seinem 2. Thomas-Götz-Cup einlädt. Insgesamt zwölf Teams haben gemeldet. Die Zwischenrunde beginnt gegen 20 Uhr, das Endspiel ist auf 22.15 Uhr terminiert.

Kleiner ist das Starterfeld morgen in der Mörscher Keltenhalle, wo der 1. SV Mörsch ab 18 Uhr sein 20. Mitternachtsturnier veranstaltet. Neben zwei Teams des SVM sowie einer Mörscher Traditionsmannschaft sind Rot-Weiß Elchesheim, der FV Steinmauern, der SC Neuburgweier, die Sportfreunde Forchheim und der ATSV Mutschelbach mit von der Partie. Das Finale soll gegen 23 Uhr stattfinden. Bereits vormittags entern die Kinder und Jugendlichen die Keltenhalle. Die G-Junioren starten um 9.15 Uhr, gefolgt von den F-Junioren (11 Uhr) und der E-Jugend (14 Uhr).

Am Sonntag wird nicht nur in Bühl gezaubert, sondern auch einige Kilometer davon entfernt in Ottersweier, wo der Landesligist seinen Sport-Meier-Cup austrägt. Zwölf Teams kämpfen um den Turniersieg und Preisgeld. Anpfiff ist um 11.30 Uhr, die Zwischenrunde beginnt um 15.40 Uhr.

Den Anfang des Hallenzauber-Wochenendes macht bereits heute der A-Ligist VfR Bischweier, der ab 18.45 Uhr seinen Budenzauber-Cup veranstaltet. Neun Teams sind dabei, das Finale beginnt um 0.01 Uhr.