Feinschliff für die Restrunde

Mit einem 90-minütigen Trainingsprogramm sind die Fußballer des Oberligisten SV Oberachern am Mittwochabend in die Wintervorbereitung gestartet. 45 Tage vor dem Pflichtspielauftakt im Ortenau-Derby gegen den SV Linx konnte SVO-Coach Mark Lerandy fast den kompletten Kader am Sportplatz in Oberachern begrüßen. "Fast sechs Wochen ohne Fußball, endlich geht es wieder los", freute sich Lerandy am Abend, der nach eigenen Worten seit der Abschlussfeier das Thema Fußball voll ausgeblendet hatte.

Nicht mehr für den SV Oberachern spielen wird Sommer-Neuzugang Dominik Fetzner, der sich im Winter dem Südwest-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam angeschlossen hat. Auch an der Seitenlinie gab es in der Winterpause eine Veränderung. Roberto Palermo, der ebenfalls erst im Sommer zum SV Oberachern gestoßen war, wird dem Verein aus zeittechnischen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Jedoch konnten die rund 30 Zaungäste beim Trainingsauftakt auch ein neues Gesicht erspähen: Mit Mathias Heiligenstein wechselt ein 19-jähriger Defensivakteur von AS Vauban Strasbourg an den Waldsee.

Etwas mehr als sechs Wochen hat das Trainergespann nun Zeit, der Mannschaft den Feinschliff für die Restrunde in der Oberliga zu verpassen. Ein langer Zeitraum, der jedoch nicht ausschließlich zum Training genutzt werden soll. Während eines Trainingslagers in der Sportschule Steinbach wird sich der SVO am Samstag, 1. Februar, gegen den Landesligisten SV Stadelhofen messen können. Anpfiff ist um 16 Uhr. In weiteren Testspielen tritt die Lerandy-Truppe zudem beim FC Denzlingen und SV Endingen am Kaiserstuhl an. Die Generalprobe folgt schließlich zwei Wochen vor dem Oberliga-Auftakt in einem Testspiel beim Tabellennachbarn VfB Stuttgart II.

Ob es zum Auftakt des neuen Fußball-Jahres 2020 zum heiß ersehnten Ortenau-Derby gegen den SV Linx kommen wird, steht aktuell noch nicht fest. Zurzeit ist zeitgleich das Viertelfinale im SBFV-Verbandspokal vorgesehen, in dem der SV Oberachern ebenfalls noch kräftig mitmischt. Gegen wen der SV Oberachern im Viertelfinale und in einem möglichen Halbfinale antreten wird, wird heute Abend feststehen. Dann wird im Rahmen einer überbezirklichen Versammlung in Lenzkirch-Saig der SBFV die beiden nächsten Runden des Pokals auslosen. (gre)