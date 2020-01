Bloß nicht unterschätzen

Emmendingen

Deftige Niederlage für Kappelrodeck Emmendingen (red) - Der Höhenflug des TV Kappelrodeck in der Volleyball-Oberliga ist nach vier Siegen in Serie gestoppt: Beim Zweiten BEG United Emmendingen verlor der TVK deutlich mit 0:3. Auch die Jung-Bisons mussten gegen Freiburg III eine Niederlage einstecken (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der Höhenflug des TV Kappelrodeck in der Volleyball-Oberliga ist nach vier Siegen in Serie gestoppt: Beim Zweiten BEG United Emmendingen verlor der TVK deutlich mit 0:3. Auch die Jung-Bisons mussten gegen Freiburg III eine Niederlage einstecken (Foto: toto). » - Mehr

Baden-Baden

Basketball: Derby in der Oberliga Baden-Baden (rap) - Für die Basketballfans in der Region ist am Samstagabend schon Bescherung: In der Oberliga kommt es zum Derby zwischen den United Colors Baden-Baden und Aufsteiger Rastatt Pioneers. Beide Teams benötigen den Sieg im Kampf um den Klassenerhalt (Foto: fuv). » Weitersagen (rap) - Für die Basketballfans in der Region ist am Samstagabend schon Bescherung: In der Oberliga kommt es zum Derby zwischen den United Colors Baden-Baden und Aufsteiger Rastatt Pioneers. Beide Teams benötigen den Sieg im Kampf um den Klassenerhalt (Foto: fuv). » - Mehr

Bühl

TV Kappelrodeck dreht Derby Bühl (win) - Die Oberliga-Volleyballer des TV Bühl II und des TV Kappelrodeck lieferten sich ein packendes Derby: Die Jung-Bisons führten nach Sätzen zunächst mit 2:0, doch die Gäste drehten die Partie und legten im fünften Durchgang sogar noch eine Schippe drauf (Foto: toto). » Weitersagen (win) - Die Oberliga-Volleyballer des TV Bühl II und des TV Kappelrodeck lieferten sich ein packendes Derby: Die Jung-Bisons führten nach Sätzen zunächst mit 2:0, doch die Gäste drehten die Partie und legten im fünften Durchgang sogar noch eine Schippe drauf (Foto: toto). » - Mehr